Horóscopo del 6 de diciembre | Una onda alegre y divertida

Este viernes no es un día para discutir ni pelear sino para arreglar un problema sentimental con un beso o una caricia. Si te han propuesto un nuevo empleo o responsabilidad, considéralo pues puede beneficiarte aunque implique renovar tu estilo de vida y cambiar tus horarios. Ábrete a las oportunidades que en esta etapa de diciembre lloverán a tu horizonte sentimental y económico.

Si eres nativo de un signo telúrico , es decir, eres Tauro, Virgo o Capricornio, las esperanzas de reiniciar tu vida amorosa son altas. Estás a punto de la reconciliación, si durante este período pasado tuviste pleitos o has estado separado de la persona amada, pero controla esas tendencias perfeccionistas que pueden haberte alejado de la consecución de tu felicidad.

Si saltas a conclusiones prematuras podrías cometer inexactitudes en tus juicios y causar problemas en tu trabajo. No comentes con tus compañeros cuestiones personales pues quienes hoy son tus amigos, mañana tal vez podrían no serlo.

En el caso de los signos del elemento aire , Géminis, Libra y Acuario, mantén una posición discreta, evita envolverte con personas conflictivas. No des crédito a rumores, sobre todo en cuestiones sentimentales y continúa tu vida como la vienes llevando, tanto en tu trabajo como en tu relación amorosa.

Si estás solo, o sola, tu personalidad se envuelve con un tono cautivante que invita a la amistad y el amor. No te quedes en casa, sal y circula, escucha tu corazón. Una nueva posición laboral te colocará en el camino correcto en tu empresa.

Finalmente si eres nativo del elemento agua , o sea, Cáncer, Escorpión o Piscis, tu mundo interior está envuelto en una corriente fuerte de intuiciones y presentimientos y debes ser muy razonable para no dejarte influenciar por la negatividad y actuar de manera emocional terminando una relación amorosa.

Si te encuentras sin trabajo y no has podido aún conseguir empleo en algo similar a lo que estabas haciendo canaliza tu búsqueda en otro sentido. Te darás cuenta cómo puedes realizar otras actividades y diversificar de manera activa tu talento. Estos próximos días de la etapa final del año 2019 te maravillarás de todo lo que cambiará dentro de tu escala de valores, la forma en que aprecias a los demás, las realidades que te envolverán y te colocarán en ese lugar del que nunca debiste haber salido, no te culpes de lo sucedido, aplícalo como una experiencia para crecer y salir adelante en tu vida.