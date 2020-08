Horóscopo del 6 de agosto | Un contraste de energías revolucionarán tu mente

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT



06/08/2020

Fase Lunar: Gibiosa Menguante

Iluminación: 91%

Signo de influencia: Piscis.

Carta del Tarot: El Colgado

PRONÓSTICO DEL DÍA

La influencia de Piscis sobre la luminosidad de la luna y la carta regente, generan un contraste de energías que revolucionarán tu mente, es decir, que podrías sentirte abrumado (a), cansado (a) luego en euforia, luego en positividad, pero sin lugar a dudas con la oportunidad de vencer malas energías que son precedentes a un cambio positivo.



SIGNOS DE TIERRA

(Tauro, Virgo, Capricornio)

Se observa con luminosidad que el pronóstico del día te llenará de bendiciones, resulta ser que a pesar de sentirte en bajas energías, hoy llegarán propuestas mediáticas que debes atender para poder llenarte de fortaleza. Fluye como el agua, como signo de Tierra tendrás las ventajas necesarias para ser reconocido en el presente día.

AMOR

La pasión empapará tu energía tántrica, significa que no solo hace referencia a la energía sexual, sino a la intensidad con la que te desenvuelves en el plano de pareja. Intenta generar acciones nuevas para reconquistar a tu pareja, pues cuentas con todas las habilidades para ello. Si no cuentas con pareja en este momento, probablemente exista alguien que quiera mostrarte todo que está dispuesto (a) a que experimenten una relación que no sea tan comprometedora paro fructífera.

SALUD

Día apto para ingerir bebidas con alto contenido de potasio como el jugo de tomate. Dada la intensidad de la energía lunar, es probable que exista una deshidratación constante. También es recomendable que bebas agua mineralizada o electrolitos y sentir que la vitalidad regresa a ti. Evita el consumo de bebidas light, pues no son tan favorables como parecen.

DINERO

Grita a los cuatro vientos la felicidad que te invade cuando triunfas, pero hazlo desde la comodidad de tu privacidad, no escuches rumores que dañan o entorpecen tus sueños, recuerda que la oscuridad se vislumbra en la medida que tus pasos se abren. Estás en un punto en el que puedes realizar cambios sustanciales para evitar malas energías sobre tu economía.

TRABAJO

La lluvia de estrellas indica que vienen tiempos inconsistentes pero determinantes sobre tus labores, has sentido con constancia, que personas vigilan tus pasos con sigilo, eso significa que estás provocando energías prósperas que otros quieren simular, señal de que tus pasos son agigantados y propician en otros el deseo de hacer lo mismo que tú para obtener lo que no han logrado. Podría ser un halago, pero con honestidad no debes confiarte ya que la moneda puede cambiar hacia la envidia y los malos deseos.





SIGNOS DE FUEGO

(Aries, Leo, Sagitario)

El colgado como carta regente en luna transitoria, genera especulaciones de otros sobre tu vida, sea movida o sigilosa, recuerda que incendias espacios cuando te lo propones, en bienestar o en negatividad, cuando el fuego se une a la luminosidad de la luna, no hay quien lo detenga, serás en extremo, o exitoso (a) o envidiado (a). Date la oportunidad de ser ambas para generar el cambio que has pedido, sea en el amor o en el dinero.

AMOR

Estás en un momento de comunión con tus pensares, primordialmente en el tema de amores. Si tienes una relación estable, has aceptado con algarabía los detalles de la personalidad el otro, con paciencia y a veces enojo al ver que no hay cambios para el bienestar de forma significativa, levanta la cara, los hombros y el alma pues es un gran día. Cuentes o no con pareja en este momento, Piscis te ayuda a sentirte en sustento y mejorar tus decisiones para equilibrar emociones.

SALUD

Procura despegarte de las pantallas, de teléfono, televisión o computadora, date el lapso necesario para tomar descansos, pues tus ojos están sumamente saturados. Si es una necesidad dicha actividad procura usar lentes para recuperar tu vista, un buen té de menta ayudará a que te recuperes, añade al mismo tiempo el consumo de apio, lechuga y espinaca.

DINERO

Es un día propicio para alejarte de malos hábitos económicos, la carta regente indica que es un día de cuidado, mas no negativo. Te sentirás atraído (a) específicamente por actividades inusuales que implican gastar dinero en exceso. No te conviertas en esclavo (a) de dichas energías pues generarán bajas. Cuando estamos en momentos de hacer todo lo posible por estar a la alza, se observa un panorama dudoso, mas no vertiginoso, agradece las advertencias y avanza.

TRABAJO

Doble esfuerzo es aquel que generas si no estás en disponibilidad de escuchar, emprendes sin cesar una carrera laboral que no comprendes de manera instantánea pero sí, segura, debes entrar en confianza no en letargo, la sabiduría está a tu cargo e indicará que tienes mayores capacidades que antes, no te asombres por las barreras que en vez de ser penas son aprendizaje que te encamina al éxito, sin importar lo que los demás piensan de ti.

SIGNOS DE AIRE

(Géminis, Libra, Acuario)

El día pronostica la liberación de una batalla épica, estás sorprendiendo a todos aquellos que con seguridad decían, que no lograrías tus objetivos, sobre todo la transición lunar y la carta del colgado, hacen una revoltura de emociones que te indican nuevas acciones y con mayor prosperidad. Asegúrate de no voltear ni para tomar carrera, el día indica que hay altas probabilidades de que quieran que caigas en inconsistencias que te mantengan en depresión, no lo permitas ni un segundo, pues al final vencerás.

AMOR

Hoy quizá es un día en el que tu pareja insistirá en victimizarse. Te sientes saturado (a), pues estás cansado de recibir palabras constantes que no te crean ningún sentido. Sé lo suficientemente fuerte para poner límites sin dudarlo, a veces es posible que no quieras darte cuenta de lo que sucede en tu entorno, pero cuando lo haces logras grandes movimientos. Para los solteros, este día estará lleno de nostalgia pues probablemente alguien te recuerda una situación difícil de tu pasado en pareja y te llene de dolor, no te preocupes pues hoy, con fortaleza vences, avanzas y convence.

SALUD

Notoriamente comenzarás a darte cuenta que el confinamiento atrajo malestares que jamás habías experimentado en el cuerpo, tratas de huir, escapar de tu entorno, no sólo por la situación, sino por los recuerdos, recomendable será que acates indicaciones como el poner dos hojas de laurel en tu cien, además de la relajación rotunda, encontrarás liberación de energía contenida en cadera y cintura.



DINERO

El sol te brillará sin duda, es un día donde persistirás ante cualquier inconveniente, no importa que varias personas persistan en la misma situación, te llenas de dinero y no es sin razón, pues merecido está, que recibas lo que mereces para que acontezcan cosas positivas hoy y siempre, es un día donde no debes detenerte para conquistar tu dinero, escucha tus ideas y llévalas a cabo, se preste o no el momento pues los resultados serán favorables.



TRABAJO

En éste momento recibirás la buena nueva de que quien insistía en tumbar tu trabajo, recibe lo merecido y no por desearlo. Es decir que la luna te favorece para que la justicia sea un hecho, tienes la espada desenvainada para luchar por lo que te corresponde, observa tu entorno y no asumas, pues eso es lo que los demás hacen sobre ti sin conocerte. Cuando logres ese objetivo te sentirás mucho más libre para que en ocasiones siguientes te sientas libre de opinar con bases y no suposiciones.

SIGNOS DE AGUA

(Cáncer, Escorpión, Piscis)

Signos de agua en casa de piscis, caos o gracia, ambas te invaden y te llenan de perspectivas diferentes para enfocar tu día, pero el colgado indica, que si el sentimentalismo te invade, tendrás acciones en tu contra que te llenarán de dudas. No tengas premura, a veces es importante mantener silencio en transiciones como estas, pues los movimientos energéticos te llevarán a los extremos, procura que sean los buenos.

AMOR

En definitiva estás a la alza, sobre todo por la sabiduría que influye como signo de agua, debes sentarte, pensar y actuar, pues tomar decisiones al azahar, te llenarán de conflictos, sin dudar. No te preocupes por lo que está sucediendo en tu entorno, te has llenado de enojos sin sentido, procura reconsiderar tus palabras, pues son duras y non gratas. Reconoce la responsabilidad que te compete en conflictos de pareja y acepta lo que te corresponde sin justificaciones. Para ti que estás soltero (a) trata de limpiar tus pensamientos cerrando ciclos y hablando de frente, los mensajes no vislumbran emociones pero las acciones son las que importarán para ti.

SALUD

Convertirás hoy los sinsabores de días pasados por comentarios gratos que incluso fortalecen tu sistema inmune, a pesar de que suene ilógico, la realidad es que halagos o buenas noticias, alcalinizan el cuerpo y te dan fortaleza, ejercita tus piernas, no necesitas salir, pon en alto tus piernas pegadas a la pared, báñate por las noches con agua tibia por las noches y el cansancio y la baja energía saldrán de tu sistema para darle a bienvenida a la restauración de tu cuerpo.



DINERO

La fortuna te sonríe en un día como el presente, has estado ausente y desorganizado (a) no necesitas que te lo digan, tú mismo (a) lo sientes. Los halagos no siempre son de corazón, aprenderás que lo que llegue a tus manos en bendiciones será multiplicado. Esto te llevará a repartirlo con quien consideres que ha sido generoso contigo y por lo que estarás agradecido (a). Es un día de suerte, pero no de azar, toma en cuenta que la luna menguante en transición entrante está y esos movimientos lo quieras o no te sorprenden de un momento al otro.



TRABAJO

Confiaste demasiado y elevaste tus expectativas a la máxima potencia, sin medida y sin límites, los mismos que te hacen sentir sin freno y podrías desbocarte, siéntete con la oportunidad de resurgir como el fénix, es decir que lo que esas expectativas que te pudieron hacerte sentir en negatividad, hoy te harán reflexionar para que no generes ilusiones en tu crecimiento, abre tu energía al equilibrio antes de cantar victoria, que el día es pleno para ello





