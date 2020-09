Horóscopo del 5 de septiembre | Harás lo posible para enmendar tu camino

SIGNOS DE TIERRA (Tauro, Virgo, Capricornio) Pronóstico del día : gracias a la combinación cósmica, te sentirás con muchas ganas de cambiar de dirección. Al hablar de un cambio puede ser completamente extremo, no tomarás muchas sugerencias porque has fijado tu objetivo con mucha claridad. Pero es un día importante para encargarte de las responsabilidades olvidadas.

Energía general: será casi imposible no sentir la influencia de la energía lunar en conjunto con el signo regente en fuego. Recientemente la luna pasó de llena a menguante, es un cambio determinante, como el que tomarás de pronto. Hay un interés alto en que pronto quieras conocer personas que se asemejen a tu manera de ver la vida. En cuanto se da la oportunidad, te sientes satisfecho y renovado.

Tendrás una gran oportunidad de recibir un tratamiento estético, puede ser gratuito, incluido en algo que compraste o alguien te lo ofrece para que lo pruebes. Te hará sentir como nuevo, por ello se sugiere tomarlo en cuenta. En otra ocasión no harías caso, pero lo que ofrecen será atractivo y funcional para tu cuerpo.

Has estado tomando en cuenta una serie de ejemplos en las redes que te motivan a hacer un esfuerzo propio por generar un negocio. Es probable que sientas que tendrás la oportunidad de tu vida, pero lo más importante, es que contarás con los recursos, el tiempo y las habilidades para poder hacerlo un hecho. En realidad no tendrás mucho que invertir, es una estrategia intelectual, muy funcional.

SIGNOS DE FUEGO (Aries, Leo, Sagitario) Pronóstico del día : como signo de fuego, te conectas con Aries, tienes la capacidad de tener los amigos y a las personas que quieres a tu favor. Te has considerado como una persona común, a pesar de que puedes resaltar. Ganarás dinero extra sin darte cuenta, será debido a las oportunidades que pronto se abren para ti.

Tratarás de quererte más como persona, puede ser que observes tu cuerpo con detenimiento. No siempre tienes esas ganas, constantemente eres muy reservado contigo mismo. Es probable que entres en incertidumbre, cuando te observas al espejo y observas como luces. Tu imagen será fundamental para mejorar cualquier aspecto que no te agrade.

Has concluido una serie de actividades que tenías que hacer por compromiso, pero te das ahora el tiempo para no caer en temáticas idénticas más adelante. Sueles prestar demasiada atención al ruido externo y caer en falsas expectativas. Comienza siendo un buen día, pues lo que te haya sucedido y hecho reflexionar, por fin concluye en bienestar para ti.

SIGNOS DE AIRE (Géminis, Libra, Acuario) Pronóstico del día : muchas personas tienen reacciones atípicas en un día como hoy, es claro que la luna juega un papel muy importante y afecta de un modo u otro a la gente. Te emociona saber que estás a punto de ejercer una nueva actividad. Te convenció una persona cercana, para poder tomar esa decisión. No te equivocarás.

Energía general: cuando conoces a una serie de personas que se presentan en tu camino, como amigos, colegas o vecinos, te asombras de la capacidad de convivencia que tienes con ellos. Puede ser que a veces no sea la mejor recomendación, pues a la primera provocación puedes ser impulsivo y terminar con esa relación de un momento a otro.

A veces tu presente es tan incierto como tu día a día, presientes que algunas cosas que te suceden en alma, cuerpo y mente, no son precisamente las adecuadas. Piensas que un desequilibrio constante hace que te sientas de cabeza. Pero logras en un menor tiempo, sentirte en paz. Todo lo que te sucede, es debido a la carta presente en conjunto con la luna, parece que hacen un efecto extraño para ti generando malestares.

SIGNOS DE AGUA (Cáncer, Escorpión, Piscis) Pronóstico del día : la carta que rige el día, hace que se muevan muchas emociones en tu energía. Pero logras estabilizarte en el transcurso de las horas. Te das cuenta que no vale la pena generar batallas en un lugar en donde había paz.

Energía general: tendrás bajo control una experiencia traumática que resurge después del paso de los años. Tiene que ver con la sensibilidad que la combinación lunar tiene para ti en este día. Sentirás después de recordarlo, que has hecho todo lo que está en tus manos por salir adelante sin importar la situación. Te sientes orgulloso.

Quizá te has culpado durante mucho tiempo por las causas incorrectas. Eres muy sensible, solo que la luna y el signo de fuego, han movido demás lo que parecía que tenías bajo control. Encontrarás el método para regresar a ti mismo nuevamente.

Has hecho mucho por tener la oportunidad de sentirte con la seguridad de que tu dinero se estabiliza. Todo aquello que has hecho, por lograr tus sueños, por fin se está reflejando en tus ganancias. La fortuna te favorece y te das cuenta de que ha sido de la noche a la mañana, por eso te cuesta trabajo dimensionarlo, pero lo logras para motivarte y no dejar tus objetivos.