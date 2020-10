Horóscopo del 5 de octubre | Toma fortaleza ante los contratiempos

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

5/10/2020

Fase Lunar: Menguante

Iluminación: 86%

Signo de influencia: Tauro.

Carta del Tarot: La Torre de cabeza.

PRONÓSTICO DEL DÍA

Pronóstico variable para el presente día pues en momentos se siente lleno de luz y en otros de oscuridad. Sientes que las cosas comienzan a salirse de control de pronto pero al menos tienes que disfrutar lo que tienes siempre para que la depresión no se instale en tu casa. Es la carta de la Torre la que anuncia mal presagio, pero depende de tu fortaleza como tomes la noticia.

SIGNOS DE TIERRA

(Tauro, Virgo, Capricornio)

Pronóstico del día: te afianzas de la energía lunar para evitar que los demás te vean la cara por sentirte vulnerable. Por un momento que claudicas, todos piensan que estás en desventajas constantes. Para su gran sorpresa estarás más vivaracho que nunca y podrás responder a cualquier problemática presente.

Energía general: eres una persona en general decente a pesar de que de pronto puedas recibir malas influencias. Siempre te mantienes al tanto de lo que en casa aprendiste, por bienestar propio más que por quedar bien con los demás. La prosperidad es inminente y comienza a llegar.

Tendrás muchas referencias de donde afianzarte para sentirte motivado, por ejemplo en programas de televisión o radio, pues hay personas que tienen el don de ser ejemplo para otros y ayudarlos a despegar.

En realidad tienes muchas cualidades como para sentir que necesitas la ayuda de otros. Sin embargo, nunca está de más disfrutar de un buen consejo.

Notarás que tu dinero se reestablece, prácticamente de la nada, insististe en ser una persona exitosa y lo estrás logrando de a poco. No quites el dedo del renglón para seguir por la misma línea y saber que obtendrás magníficos resultados con tus ideas.

SIGNOS DE FUEGO

(Aries, Leo, Sagitario)

Pronóstico del día: más temprano que tarde, la luna ejerce una buena energía para hacerte que te sientas en uno de los mejores días a pesar de las noticias desastrosas. Procuras ser mucho más paciente contigo mismo, pues de pronto cometes errores que no puedes perdonarte. No debes sentirte distante de quienes te ayuden, pues serán fundamentales para ti.

Energía general: harás todo lo posible por alejarte de los problemas, no porque te encuentres huyendo, sino porque estás harto de siempre estar inmiscuido en lo que no te corresponde. A veces sientes una mala racha como maldición, pues no sales de una cosa para inmiscuirte en otra. Pero pronto se quita dicha sensación toda vez que la luz se encuentra al final del túnel.

Toleraste demasiado a una persona tóxica y ahora ella querrá regresar con fuerza para que puedas sentirte en incomodidad. Para su mala suerte tienes la fuerza que jamás demostraste frente a ella y ahora la manera en la que le respondes, es tan sorprendente que seguro no querrá volver a molestarte por un largo periodo de tiempo.

Insistes con constancia que las cosas cada día son más claras para ti a pesar de no encontrar el método para mantener tu fortuna. No te preocupes porque la perseverancia te dará las respuestas absolutas sobre el éxito inminente y entonces valdrá la pena cada detalle invertido en tu futuro. Prometedora es la energía como el dinero en conjunto.

SIGNOS DE AIRE

(Géminis, Libra, Acuario)

Pronóstico del día: es la carta regente la que podría estar molestándote después de haberte impactado ante la pérdida de otros. Es decir que estarás desmotivado viendo a personas cercanas que comienzan a perder de todo un poco por falta de organización, principalmente económica.

Energía general: varía tu energía respecto a ese hecho, pero no te sentirás tumbado ni triste, sino todo lo contrario. Tienes la fortaleza para no caer en lo mismo que los demás, por ello estarás comprometido e insistente en querer volver al ruedo con más inteligencia que antes.

Ocuparás tú tiempo en cosas que te hacen sentir mucho más pleno que antes, por ejemplo, en acomodar tu casa o tu espacio liberando energías contenidas. La experiencia previa de no poner orden en nada, ha concluido y será el mejor momento para saber que tienes las habilidades pertinentes para no decaer de nuevo.

Piensas en momentos que, si hubieras hecho las cosas diferentes, no tendrías que haber pasado por experiencias dolorosas recientes. Específicamente al sentir que el dinero no te alcanzaría para nada, afortunadamente encuentras de nuevo la marcha para que te des una idea de no volver a cometer los mismos errores y obtener el éxito.

SIGNOS DE AGUA

(Cáncer, Escorpión, Piscis)

Pronóstico del día: fluyes como el agua y eso sumará a tu fortaleza, que quieras concluir con todo lo que se te atraviese sin dejar ningún cabo suelto. Tendrás que investigar los mejores métodos para que puedas descargar tus emociones y no llevarlas hacia otros pues es injusto. Una vez que encuentras cómo, te sentirás con buen augurio.

Energía general: te remontas a tu infancia de pronto para sentirte en grandeza, es decir que el recordar tus sueños te hace sentir en libertad de saber qué haces en este planeta y hacia dónde quieres dirigirte. Quizá recordarás viejas amistades que si tienes la oportunidad de buscar te harán sentir confortable.

De pronto existe alguien que ha cambiado radicalmente contigo, por supuesto que en un principio tienes tus dudas, pero después te das cuenta de que no vale la pena pelear por quien no te valora. Ahora podrás ser mucho más libre con lo que piensas pues por un momento te diste cuenta que estabas encasillado en hacer todo lo que la persona te imponía.

Al momento de avanzar y crecer, piensas que nada te detiene, pero no debes dejar de ver tus alrededores pues existen buitres que quieren que caigas de pronto. La abundancia es para todos, pero la mayoría no sabe cómo destaparla. No te sientas en vergüenza si tienes más que otros, aprovéchalo para en su momento tenderle la mano a quien quieras, dándoles trabajo, no regalando el dinero.

