Horóscopo del 5 de octubre | Sabes qué hacer para llegar a tus metas

Hay ciertas cuestiones que no pueden esperar, pero otras, que es mejor posponerlas para no cometer errores de apreciación ni apresurarte a emitir juicios que luego te causarían problemas en el futuro cercano. Eres tú, con tu fuerza de voluntad y la imaginación y creatividad que quien podrá sacar hacia adelante los asuntos que hasta ahora tenías pendientes.

Hay un tono alegre en tu vida amorosa. Aleja de tu mente las preocupaciones cotidianas y toma algún té descafeinado antes de ir a la cama si recientemente has estado teniendo problemas de insomnio. Si estás frente a una serie de actividades engorrosas que no te agradan lo mejor que puedes hacer es hacerlas y no empezar a lamentarte si de todas maneras las vas a tener que hacer. Hay algunas gentes oportunistas en tu entorno que querrán manipularte tratando de que hagas cosas que realmente no te interesan o sientes y pueden llevarte a perder dinero ¡mucho ojo!