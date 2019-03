Horóscopo del 5 de marzo | Ten cuidado al expresar tus ideas

Este martes la Luna ya se encuentra en tránsito por el signo de Piscis y comienza el importante tránsito retrógrado de Mercurio por el signo de Piscis. La vibración de hoy es el dos, la de la pareja, la sociedad, la unión con otra persona. Este ciclo que hoy se inicia y se extiende hasta el día 28 con Mercurio retrógrado demanda de todos nosotros mayor cuidado a la hora de expresar nuestras ideas, revisar bien los preparativos antes de viajar y no saltar a conclusiones pues abundan las malas interpretaciones.

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, no te inquietes. No hay nada negativo que pueda empañar tu vida ni tu felicidad conyugal o de pareja en este martes a menos que dejes entrar en tu mente y tu corazón un pensamiento sombrío que estropee tu relación o insistas en discutir con tu pareja. Si estás bajo un tratamiento médico, la vibración revitalizadora que te envuelve te ayudará a la buena asimilación de los medicamentos, alimentos y productos que estés consumiendo en estos momentos para protegerte y mejorar tu salud sobre todo ahora con Mercurio retrógrado.

En el caso de los signos del elemento tierra, los llamados telúricos Tauro, Virgo y Capricornio, está acercándose a tu horizonte laboral una oportunidad de empleo extra que dentro de pocos días comenzará a cristalizar de manera favorable. Se trata de algo nuevo para ti, pero el reto a tu inteligencia pondrá a prueba tu talento. Un aviso: la dispersión es tu enemigo número uno durante este ciclo de Mercurio retrógrado. Concentra tu energía en una sola dirección y de esa manera podrás obtener resultados concretos en tu economía. No hagas muchas cosas a la vez, pon tu dinero en un lado solamente. En el plano sentimental cambiarás algo que no te convenía en tu vida amorosa y así todo será mejor de lo que esperabas.

En el caso de los signos del elemento aire, tales como Géminis, Libra y Acuario, no te olvides que la energía que pongas en todo lo que hagas se devuelve hacia ti. Sacude cualquier idea triste y proponte a ti mismo ser tan feliz y fuerte que nada ni nadie pueda causarte daño o herirte emocionalmente. ¡No te desalientes! Tu pareja comprenderá tus reacciones y motivaciones sin dificultades. Buen día para el amor si no te obstinas en un hecho pasado. No ocupes tu tiempo en esos problemas, sigue haciendo lo tuyo, verás como enseguida termina tu ansiedad y nada malo ocurre ya que con Mercurio retrógrado hay una tendencia a la exageración.