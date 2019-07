Horóscopo del 5 de julio | Impera la vibración del amor

Te encuentras en una coyuntura emocional que demanda de ti tranquilidad a la hora de decidirte. No desoigas a esa persona que te busca. El tránsito lunar de este viernes, en el elemento fuego, acentúa tu creatividad, tus deseos de sobresalir en todo lo que hagas.



Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, también se favorece tu claridad mental e intuición y fortalece tu sexto sentido. Si has estado pensando poner un negocio por cuenta propia o empezar en un trabajo diferente, guíate por tus intuiciones, experiencia y conocimiento y saldrás mejor. No dejes que la duda o las vacilaciones de otras personas te desalienten. ¡Adelante con tus ideas! Ese freno que estás experimentando tómalo positivamente porque es una señal para ganar tiempo y no cometer una locura causada por la precipitación.