Horóscopo del 5 de enero | Viene un encuentro feliz de amor

Hoy se expande una onda de apertura interna para todos los signos. Durante mucho tiempo has estado esperando el momento de decir lo que sientes, y tal vez hasta habías llegado a pensar que el amor ya no era para ti. Esa situación ha comenzado a cambiar desde ahora mismo y un encuentro feliz te lo demostrará. Un poco de reposo no te vendría nada mal. Después de la agitada actividad de días pasados se impone una pausa.