Horóscopo del 5 de agosto | Podrías sentirte incómodo en asuntos familiares

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

05/08/2020

Fase Lunar: Gibiosa Menguante

Iluminación: 96%

Signo de influencia: Piscis.

Carta del Tarot: La Fuerza de Cabeza.

PRONÓSTICO DEL DÍA

En apariencia el día muestra incertidumbre para resolver asuntos relacionados con familia, probablemente existen personas dentro de este círculo familiar, que no te ayudan a sentirte cómodo (a) con las decisiones que tomas. Te sientes debilitado (a) pero encontrarás la fuerza de una manera peculiar si prestas atención a aquellos que no quisiste escuchar.

SIGNOS DE TIERRA

(TAURO, VIRGO, CAPRICORNIO)

Te convertirás hoy en una persona observadora, date esa oportunidad, a pesar de que te sientas en incomodidad por desconocer lo que otros pudieran estar opinando de ti, aprenderás hoy que es mejor dejar que las cosas fluyan por su propio curso sin forzar a que alguien se acerque a ti.



AMOR

Eres una persona perseverante, si tienes pareja en este momento es simplemente el resultado del esfuerzo que sostienes para conseguir tus metas, incluyendo la persona con la que estás. Sin embargo es probable que una vez que lo consigues, pierdas interés, el presente día te invita a reconsiderar lo que has dejado de lado para retomar el amor y hacerlo crecer como una flama. Si no tienes pareja, es precisamente por que tu corazón lo cubres con un duro caparazón, pero el presente día te llenará de razones para que digas lo que sientes sin temores.

SALUD

Necesitas un descanso inmediato, te has precipitado llevando al límite tus emociones y tu cuerpo lo resiente, sobre todo tus hombros. Deja esas cargas de lado para que puedas sentirte liberado (a) y encontrar una solución desde lo holístico. Lo anterior implica que te acerques a la medicina alternativa o bien a un descanso prolongado para recuperar el sueño y hacer que tu salud se reestablezca.

DINERO

Tendrás en la mira a alguien que proporcionalmente te mostrará opciones que hagan que tu dinero se fortalezca, quizá consideres que no es precisamente necesario, pero es recomendable. Estás haciendo una depuración de tus finanzas, es claro que la luna regente te ayuda a que el tránsito de tu dinero se libere de malas energías. Para mayor claridad, lograrás comprender cuales han sido tus mejores decisiones para que la abundancia y la fortuna estén de tu lado y evites que tu dinero se fugue de tus manos.

TRABAJO

Se observa un buen augurio, pareciera ser que la gente abrirá las puertas para ti. Ha sido un camino difícil el que has recorrido, pero la transición de la Luna te abrirá las puertas para conseguir nuevas oportunidades laborales. Principalmente enfocarás tu camino, no desviarás tus deseos hacia donde no quieres, Piscis atrae abundancia, quitando los obstáculos y atrayendo ganancias, debes cambiar tus perspectivas, así es como encontrarás lo que en realidad te guía.

Dominador, sensible, leal: ¿cómo son los signos en el amor? Cargando galería



SIGNOS DE FUEGO

(ARIES, LEO, SAGITARIO)

Comienza una nueva etapa en la que te sentirás lleno (a) de nuevas perspectivas, a pesar de que no ha sido fácil acoplarte a un nuevo plan de vida, con seguridad, se vislumbran caminos inesperados, que implican mantener la calma ante comentarios malos, no dejes que dicha influencia predomine en tu entorno, la habilidad de levantarte del asfalto, que como signo de fuego tienes, te llenará de prosperidad hoy y siempre.

AMOR

Probablemente en este día te sientas con júbilo pues despiertas con ganas de retomar tu vida amorosa en cualquier sentido. Si cuentas con pareja en este momento, te llenarás de sabiduría para dirigir tus palabras con inteligencia. Despreocúpate, los astros, la luna y las cartas se encuentran de tu lado. No hay inconveniente alguno para que el amor se recupere. Si no cuentas con pareja en este momento, realizarás actividades donde lo más probable es que conozcas a una persona que cubra las cualidades de alguien que en potencia, podría ser tu siguiente pareja.



SALUD

Especialmente es tu salud la que comienza un nuevo giro, no temas en ningún momento a involucrarte en tareas que mantengan tu salud en armonía, eres una persona que se preocupa por su salud integral pero que le cuesta mucho trabajo comenzar, sin embargo, una vez que inicias nadie ni nada te detendrá.

DINERO

Recuerda la importancia y el valor de tu economía, este día esa perspectiva se mantendrá siempre y cuando mantengas de manera sigilosa los planes que tienes para desarrollar, no sabes con certeza que clase de personas te rodean, aquellos que hoy podrían ser no convenientes en tu entorno, para poder tener éxito en tu economía, la discreción es indispensable.

TRABAJO

Laboralmente serás capaz de cumplir con tu mayor deseo, es un día propicio donde la carta regente y piscis te indican el camino correcto hacia la prosperidad. Recuerda que todo lo que hayas hecho hasta ahora, valdrá la pena paulatinamente, no te detengas por las críticas, sobre todo cuando no aporten un gramo de crecimiento en tu entorno. La luna es un regalo para ti hoy, pide con fervor que lo que hoy consigas se mantenga para siempre, aún si no cuentas con trabajo actualmente, podrá ser la oportunidad perfecta para pedirlo con fuerza.

SIGNOS DE AIRE

(GÉMINIS, LIBRA, ACUARIO)

Podrás tener la seguridad de que el conjunto de energías, atraerán fortuna en muchos aspectos para este día, construir nuevas oportunidades y cambiar de residencia, bienes materiales o similares, a pesar de que con constancia tiendes a la indecisión, no te sorprenderá que hoy todo se muestra a tu favor para que dejes el temor atrás y te enfoques en lo que necesitas en realidad.

AMOR

Llevas contigo algunas marcas del pasado que podrían estar hoy día causando conflictos para tener la relación que deseas, sin importar las adversidades, la luna gibiosa menguante, indica que lo anterior cambiará de manera positiva, incluso acercándote a nuevas personas que te sugieran alternativas para sanar esas heridas. Hoy te llenarás de satisfacción pues tengas o no pareja, te vuelves a enamorar, ya sea de tu pareja actual o de alguien completamente nuevo.



SALUD

Hormigueos en el cuerpo podrían hacerse presentes pues la influencia de la luminosidad de la luna, influye en el cuerpo, liberándote de ataduras, así es que no sientas que dicho suceso es negativo, principalmente para los presentes signos, los cuales entran en un proceso de renovación física y energética.

DINERO

Tendrás que ser lo suficientemente audaz para conseguir tus metas económicas en este día, probablemente los movimientos de transición de la luna te hagan sentir tambaleado (a) descuida, no es para siempre, lo que sí se considera puntual, es que en la audacia llegará la victoria, por lo tanto, prepárate para recibir los frutos de tus logros.

TRABAJO

Pareciera que los cambios energéticos se encuentran a tu favor, la fortuna y el trabajo hoy se unen para darte las posibilidades que habías pensado que no llegarían en prontitud, a pesar de que pareciera impredecible lo que sucederá en tu entorno. Hoy es propicio para elevar tu energía y no regresar a malos hábitos que te llevaron a perder tu enfoque laboral. Despertarás con una sensación de júbilo, como en pocas ocasiones te ha pasado, renovación de algún contrato o proyecto, pareciera que se unen para darte buenas nuevas en el presente día.

Las fases de la Luna te dicen cuál es el mejor momento para tomar una decisión Cargando galería



SIGNOS DE AGUA

(CÁNCER, ESCORPIÓN, PISCIS)

La tranquilidad reinará en tu energía en el presente día, pareciera ser que todo indica que te encuentras en un buen momento, sobre todo por que si tienes pareja, tendrás el apoyo correcto para canalizar tus males, recuerda que de vez en cuanto es bueno desahogarse, pero hoy en particular no lo hagas con cualquiera pues podría malinterpretarse y darte sorpresas inesperadas.

AMOR

Quizá no es para todos los signos de agua, pero probablemente Escorpión y Piscis, han puesto límites para no dejar entrar al amor desde hace un tiempo a la fecha. Sin embargo para los que sí, incluyendo a Cáncer, hoy serán las únicas personas que podrían defenderte a pesar de tus malas decisiones, para no dejar malas interpretaciones, lo que el día quiere sugerir, es que a pesar de lo que exista en tu entorno, quienes cuenten con pareja en este momento, serán fundamentales para salir de un embrollo en el que no te correspondía incursionar, calma, el día se prestará para sentirte liberado (a).

SALUD

Presuntas habladurías te mantienen a la expectativa, mermando tu salud, principalmente a tu presión arterial, no permitas que un externo te robe la tranquilidad, es lo que indica principalmente el día, estarás rodeado (a) de sabiduría, si logras mantener la calma, la que al mismo tiempo impedirá un desequilibrio, proporcionándote las herramientas del equilibrio hoy y siempre.



DINERO

Afortunadamente es un día lleno de prosperidad, hay personas que observan tus pasos de cerca, algunos quizá para mal, pero la mayoría para bien, haz logrado que no solo tu fortuna se mantenga, sino que estás a punto de generar un cambio radical que a los demás sorprenda, si sientes que no has podido mantener tu economía, simboliza específicamente que es cuestión de tiempo para que lo logres, principalmente si hoy estas en la disposición de que la luna se lleve tus malos pensamientos y que el signo regente junto con la carta correspondiente, te aligeren el paso.

TRABAJO

No cabe duda, tienes un As bajo la manga, sin que suene a broma o gracia, es una realidad, la luna te abre las puertas de la prosperidad, no solamente por combinarte con ella, sino por ser determinado (a). Es probable que hoy en día te hayas alejado, de personas que considerabas importantes, no todos son negativos, sobre todo en el ámbito laboral, eres bendecido (a) no lo eches a perder, pues cuando menos lo esperas la vida te sorprende en un instante, asegúrate de ser tajante cuando hoy tomes decisiones, para que sin temor a equivocarte te llenes de sabiruduría.





ESCUCHA AQUÍ AL NIÑO PRODIGIO: