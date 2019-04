Horóscopo del 5 de abril | La Luna nueva en Aries

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario , es posible que te veas forzado a realizar ciertos cambios y ajustes en tus horarios de trabajo, o de descanso y sueño. Te resultará más fácil rehacer un trabajo que ponerte a arreglar lo que alguien hizo mal. No pierdas energías en correcciones, si partes de cero puedes acabar tu tarea en menos tiempo, pero trata de terminarlo todo antes de la noche.

Este fin de semana, con la acción del novilunio en el elemento fuego, tiendes a abarcar más de lo que puedes lo cual te está causando tensiones y hasta pérdidas económicas. No desperdicies tu talento en negocios que no debes iniciar ahora. La tónica debe ser una actitud de paciencia y espera para ganar más dinero.

Es un día de confesiones, intimidad y solidez amorosa. Abre tu corazón y también tu mente para compartir ideas, sueños y proyectos. No obstante, alguien recientemente conocido estará tratando de manipular tu manera de pensar y adulándote, se trata de una falsa amistad así que evita contarle tus intimidades para que no te envuelva en sus rollos. Recibirás las noticias que esperabas y dentro de poco tiempo lograrás resultados satisfactorios en lo que estás haciendo en estos momentos.

RITUAL DEL NIÑO PRODIGIO:

Si tu signo es del elemento aire , o sea, Géminis, Libra y Acuario las circunstancias que van a surgir en esta etapa requieren atención de tu parte para no descuidar tu relación amorosa. Cuídate de los farsantes que tratan de ensalzar tu ego durante este ciclo del novilunio, no te dejes deslumbrar por apariencias. Las vibraciones planetarias contribuyen a elevar tu vitalidad y estimular tu sistema nervioso.

Si te sientes demasiado cargado trata de orientar tu energía hacia el lado que más te gusta vivir. Hay recuperación de tu nivel de salud en diferentes aspectos. No te exasperes si una persona que debe entregarte un trabajo no cumple a tiempo con su responsabilidad. Resuelve por ti mismo lo que debas hacer y sustituye a una persona ineficiente por otra con mayor sentido de sus obligaciones laborales.



Finalmente, si eres nativo del elemento agua, o sea los signos de Cáncer, Escorpión y Piscis, la mejor manera de proceder en este día es poniendo a funcionar tu creatividad. No se consigue nada si no se arriesga una posición, o un dinero. Hoy es bueno para planear estrategias económicas, pero no para firmas de documentos legales. El fin de semana te coloca frente a caminos nuevos dentro de tu vida emocional.