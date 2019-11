Horóscopo del 4 de noviembre | Todo se incrementa en tu vida

Hoy lunes 4 de noviembre de 2019 la Luna transita por el signo de Acuario en la fase creciente y en la vibración del nueve, la que indica el final de un ciclo. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno están retrógrados.

Si no estás junto a tu pareja el tiempo que debes es hora de revisar tus horarios y trazarte planes para que no haya tantas dilaciones o demoras entre una cosa y la otra. El amor se riega diariamente como una plantita delicada y no debes dejarlo marchitar, mucho menos ahora con Mercurio y Urano retrógrados.

Si eres un signo del elemento fuego, o sea, eres nativo de Aries, Leo o Sagitario, no lleves tus asuntos personales a tu empresa porque estarías complicando tu status laboral. Evita las discusiones y peleas en tu trabajo. Cualquier tipo de argumento te perjudicaría grandemente durante esta etapa astral. Hoy es un día para ponderar bien las opciones económicas que tienes frente a ti. No te impulses a firmar nada, a dejar un puesto fijo por algo que aún está incierto y mucho menos le confíes tu dinero a personas que no conoces realmente bien.

Los aspectos de Venus y Marte son propicios y contrarrestan efectivamente los efluvios retrógrados presentes en el zodíaco en estos momentos. Si has tenido discusiones con tus parientes políticos, suegras o cuñados trata de arreglarlo todo de una forma amable, pero no dejes que nadie se entremeta más en tus asuntos sentimentales o las cuestiones de pareja.

Si eres un signo del elemento tierra, o sea, eres nativo de Tauro, Virgo o Capricornio, los llamados “signos telúricos”, los efluvios sanadores que ahora están envolviendo tu signo se esparcen de manera positiva ayudándote a mejorar tu salud, es probable que debido a la acción retrógrada de Neptuno encuentres algún tipo de inconveniente en tu trabajo asociado con un compañero en el que habías depositado tu confianza y no te responde de la manera esperada.

No te dejes desanimar y sigue adelante. Estás en una nueva etapa económica y muchas dificultades e inconvenientes quedarán atrás. Poco a poco te verás integrado en el ciclo de las realizaciones, y tus ideas se vuelven prácticas y positivas. Alguien que te debe un dinero, te lo reintegra en su momento justo.

Si eres un signo del elemento aire, Géminis, Libra o Acuario, pondrás a funcionar una idea excelente. Con Urano retrógrado en este inicio de semana entras en un período de reflexión, muchas veces la lejanía actúa como un maravilloso consejero sentimental que nos ayuda a entender mejor el amor. Todos los cambios que puedas hacer para mejorar tu negocio o propiedad atraerán buena energía a tu vida. La renovación es indispensable para que todo fluya y si te dedicas a invertir ganarás dinero. En el presente tienes nuevos retos y posibilidades, arréglate, no decaigas, revive tu imagen, tu autoestima y deja atrás un divorcio, separación o trauma en tu paisaje amoroso.

Finalmente, si tu signo es del elemento agua, o sea, eres nativo de Cáncer, Escorpión o Piscis, recuerda que la vida transcurre hoy, en este instante del universo, no ayer o mañana.

No te enojes ni alteres si un trabajo no se desenvuelve como esperas o si no te dan lo que pediste. Cada cosa tiene su tiempo y en estos momentos lo mejor para ti es realizar de manera adecuada tus responsabilidades y no desanimarte por nada. Hay noticias asociadas con un pago atrasado, un cheque que estaba extraviado o un dinero que no te llegó en el momento preciso. Felizmente todo está en vías de solución y no solamente lo recibes sino que hasta te llega más de lo esperado.

