Horóscopo del 4 de noviembre | Dejas atrás las incertidumbres

No podríamos olvidar que existe un trígono entre la Luna y Mercurio, poniendo su mejor ángulo para que todo surja en mejoría para ti.

SIGNOS DE FUEGO (Aries, Leo, Sagitario) Pronóstico del día : es muy importante que te sientas en regocijo por la luminosidad Lunar, si bien no todo es próspero, si sería importante que tuvieras una mejoría y habría cambios, específicamente con familia.

Energía general: podrías comprender de pronto que todo se encuentra estable, a pesar de que el tránsito de los signos hiciera movimientos abruptos en tu armonía. Hoy te podrías sentir mucho más en sintonía con energías que estuvieran al alza y no lo contrario.

Es el número uno el que te daría la prosperidad correcta, si bien no has tenido a la mano todas las respuestas para encontrar la fortuna.

SIGNOS DE TIERRA (Tauro, Virgo, Capricornio) Pronóstico del día : cuidarías de otros como podrías cuidar de ti, en la medida que has dado se te estaría multiplicando todo lo que en apariencia no tienes en cuenta.

Energía general: consultar a una persona no estaría de más para ti, por el contrario has hecho todo lo posible por ser alguien que tenga aprendizaje sin importar de donde venga. Es gracias a la Luna que entiendes con mayor fuerza, que estás en el momento preciso para destacar y agarrar el conocimiento que requieras para que tu andar tenga mayor éxito.

Hoy un trígono entre la Luna y Mercurio se asemeja a lo más armonioso para ti, quiere decir que si por alguna razón no habrías encontrado una oportunidad de salir adelante, hoy tendrías todo a tu favor para ello, considérate buena persona y con eso estarías del otro lado de la prosperidad.

Que todo se mueva a tu favor, es el uno presente que indica que alguna negociación, conciliación o trato podría ser un hecho. Por voluntad propia has hecho todo lo posible por salir de energías negativas a pesar de que te sientas en tristeza. No reniegues de lo que te ofrezcan, pues podrían venir sorpresas de quienes menos pensaste.

Podrías también de dicha manera hacer que alguien más se una como equipo a tu buena vibración, haciendo que en conjunto logren un objetivo en particular.

Energía general: no renuncies a ningún objetivo por más difícil que parezca, la Luna tiene una tremenda energía para que cumplas tus expectativas. Si de pronto no has sentido que la vida te sonríe, hoy cambiarías sin duda dicha situación, pues todo podría ponerse a tu favor.