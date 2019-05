Horóscopo del 4 de mayo | Lo viejo queda atrás y lo nuevo crece

Es importante que te dediques más a lo que sabes hacer y no pierdas tiempo ni energías con negocios que no valen la pena. Tus esfuerzos darán resultados y tu dinero crecerá. Estás recibiendo una buena influencia astrológica y lograrás sacar adelante un negocio que hasta ahora estaba paralizado y no rendía ganancias. A partir de ahora todo ocurrirá para tu bien.

En cuanto a los signos del elemento aire, como lo son Géminis, Libra y Acuario en tus asuntos financieros también hay un giro positivo que procede de la buena influencia de Marte, directo. ¿Ves como no todo estaba perdido y te estabas dejando sugestionar por ideas negativas? Algo que parecía imposible empieza a materializarse de una manera concreta. No te desalientes por nada porque la vida te está sonriendo. No expongas tu salud poniéndote en manos de curanderos o personas que no conocen su oficio ni son profesionales. Si tu problema clínico requiere atención médica evita las improvisaciones, guíate por tu inteligencia y sentido común.