Horóscopo del 4 de julio | Prepárate para situaciones imprevisibles

Si eres un signo del elemento tierra los telúricos Tauro, Virgo y Capricornio hoy que nos estamos ya aproximando a la “luna de trueno” y al eclipse de mañana estamos todos como en ascuas y en el caso tuyo vas a estar a la expectativa. Atiende bien tus mensajes de correo telefónico y los mensajes que te llegan por la computadora, todo eso es muy importante ya que vas a estar en contacto con persona que hace tiempo no habías visto y que ahora resurgen de una manera maravillosa ayudándote a encausar tu energía en un sentido amoroso, inclusive, muchos estarán considerando una relación formal.

Si tú eres un signo del elemento aire Géminis, Libra y Acuario este día debes ser muy cuidadoso ya que se te van a presentar opciones que, si no las analizas bien, podrías cometer errores. Como Mercurio está retrógrado tiendes a confiar demasiado en personas que se te acercan con esquemas para hacerte rico de la noche a la mañana y eso no es.

En el tono sentimental descubres ahora que puedes lograr lo que tú quieras solamente hablando puesto que tu palabra es la llave que abre corazones, no te quedes callado y dile a esa persona lo que sientes, te maravillaras de lo que resurge.



Y finalmente si eres un signo del elemento agua Cáncer, Escorpión o Piscis, estamos ya preparándonos para el evento de mañana y los cancerianos de fiesta que están de cumpleaños, y con la vibración del seis hay un tono muy inquieto dentro de este elemento, por la mañana querrás hacer muchas cosas y cuando llega la noche te darás cuenta de que no pudiste hacer todo lo que tenías puesto que no te organizaste bien, es el tiempo de organizarlo todo, poner tus papeles en orden y encausar tu energía en una dirección correcta y adecuada para que no vayas a tener dificultades en esta etapa de Mercurio retrógrado, al mismo tiempo hay una onda muy hermosa para los divorciados o separados que están ahora iniciando una nueva relación en este signo del amor. ¡Felicidades!