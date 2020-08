Horóscopo del 4 de agosto - Extraordinario día y lleno de prosperidad, equilibrio, esperanza y gracia

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

04/08/2020

Fase Lunar: Llena

Iluminación: 99%

Signo de influencia: Acuario en transición a Piscis

Carta del Tarot: La Templanza de Frente.

PRONÓSTICO DEL DÍA

Extraordinario día y lleno de prosperidad, la templanza de frente simboliza el equilibrio, esperanza y gracia, junto con la Luna y la influencia de Acuario en transición a Piscis indica cambio, el hacer espejo con nuestros más profundos deseos y una oportunidad para la eliminación del Karma.





SIGNOS DE TIERRA

(TAURO, VIRGO, CAPRICORNIO)

Es momento de aprender lecciones para los signos de tierra, no te sientas juzgado, prepárate para abrir tu mente, las lecciones de la vida que has aprendido te llenarán de gratitud pues en específico hoy, dejas que la influencia de la Luna, te aleje del miedo al fracaso y que llenes tu energía de victoria, has elegido de manera correcta, simplemente es momento de reflexionar.

AMOR

Es un día lleno de planeaciones, estarás bajo la influencia de la carta regente y la luna, te coordinarás con almas gemelas en tu entorno, significa que los reencuentros estarán hoy a tu disposición, personas que quizá desconocías que aún te mantenían en su entorno, regresarán, con buena vibra y una energía elevada, selecciona de manera certera con base en tu instinto para abrirles las puertas a quien consideres te darán la oportunidad de crecer y no al contrario, si no tienes pareja en este momento, será un día próspero para mantenerte en contacto con tus emociones más profundas y deshacer nudos del pasado que te dirigirán al futuro.

SALUD

Este es un momento decisivo para ti respecto a la salud, vas a sentir un alivio como en pocas ocasiones debido a que algunos eventos en los últimos días te han llevado a sentir una carga en particular en riñones y espalda, comienza a darte cuenta que el día es propicio para darte la comprensión y respuestas que hace mucho tiempo no tenías, despertará en ti la claridad de tu entorno, estarás mejor en prontitud, sin importar que algunos pesares físicos sean en mayor o menor densidad.

DINERO

Se ve en gran medida que el dinero viene por multiplicado, lo interesante es que tienes una habilidad propia para saber administrarlo, no olvides que hay una serie de aspectos que debes permitir que entren en tu energía económica, principalmente en desarrollar decisiones que ayuden a otros, es decir voltea a tu alrededor, a veces hay cierta cantidad de dinero que te afirma que eres una persona con propósitos bien definidos, pero que el ayudar a otros, moverán tu dinero hacia el crecimiento.

TRABAJO

Has creado una conciencia individual que te ha ayudado hacer que resuenen las ganas inmensas de planificar tu avance en términos individuales y hoy no es la excepción, estás sanando tus finanzas, lo lograrás sin lugar a dudas, la influencia de los astros la Luna y la carta regente, vislumbran que tus deseos de salir de las dificultades, sean cuales sean, no es una coincidencia que éste día te brinden la oportunidad de generar decretos, imágenes e ideas concretas de llevarte a la abundancia si sabes decir las palabras correctas con quien corresponda.

SIGNOS DE FUEGO

(ARIES, LEO, SAGITARIO)

Hoy mejor que nunca, encuentras paz y cambio de conciencia, cultivas separaciones de sucesos potencialmente hirientes, el juicio te ha llevado de vez en cuando al sufrimiento, pero hoy liberas tus prejuicios para magnificar tu valor, la Luna te garantiza que entenderás los desafíos para encontrar el crecimiento donde antes veías inutilidad para ver regalos, dejarás de ser víctima para ser un triunfador.

AMOR

La decisión de amarte a ti mismo, será una realidad en tu día, tus acciones, palabras y pensamientos, afectan a las personas con las que convives, hoy más que nunca amarás en varios sentidos el tener la oportunidad de estar de pie, te comprometerás no solo contigo, sino con tus mayores deseos, el mayor amor que proviene para hoy, es hacia ti mismo en esta energía, así como la gratitud, tu evolución será estimulada por halagos que incrementan tu bondad y no tu ego, estarás de acuerdo en que lo que hoy enfrentarás, será la pureza de tu magia cósmica, es decir, la unión de la luna los astros y la carta regente para darte cuenta de la grandeza dentro de ti.

SALUD

El respeto por las personas que están en tu entorno será fundamental para experimentar la energía que viene para ti hoy, la necesidad de sacar el coraje de tu vida, te ayudará a tener la concentración para que el pasado no abrume tu presente, físicamente serás beneficiario de la influencia lunar, mucho de ello es debido a una serie de peticiones por encontrar el equilibrio, sobre todo por que has enfrentado dificultades para regresar a ti, eres consciente de ti en este día, simboliza que tendrás la oportunidad de redescubrirte y sentirte en plenitud.

DINERO

Han existido momentos en que constantemente te has culpado por no haber tomado mejores decisiones para que tu dinero y economía den los frutos que siempre has querido, hoy no es para menos, recibirás un beneficio, no solamente económico, sino energético, te sentirás con la convicción de generar algo nuevo, hay una energía de cambio en tus finanzas, pero hoy, crearás nuevas oportunidades con el simple hecho de platicarlos hacia una persona de tu entera confianza.

TRABAJO

Es un día bueno para hacer un recuento de tu pasado en cuestiones laborales, recientemente te has preguntado, si alguna vez has cometido severos errores que te limitan para poder avanzar, sin embargo, este pensamiento está rodeado por la ansiedad de la época, pero descubrirás que cualquier pensamiento negativo, se verá disuelto pues descubres una habilidad que tenías oculta, no te reproches por el pasado, hoy recibirás fascinantes comentarios o situaciones que ayudarán a que tu camino laboral, para que conscientemente estés preparado para recibir.





SIGNOS DE AIRE

(GÉMINIS, LIBRA, ACUARIO)

Hay gente, lugares y cosas que te ayudarán a quitarte ansiedades o angustias, las cosas por las que generalmente te preocupas, quizá no ocurran, nadie más que tú, demostrarás en este día que puedes superar cualquier adversidad, pues la luna y la templanza, te darán respuesta a lo que quieres hacer en adelante.

AMOR

Con nerviosismo es probable que a veces te des cuenta que ciertas actitudes que realizas, se basan primordialmente en llamar la atención, no es una situación negativa sino importante, pues el presente día, tendrás una conversación con una persona que te ha generado conflicto en las últimas semanas, es probable que hayas sido señalado , habitualmente por quienes consideras que te quieren, sin embargo, permite que solo la verdad te llene de prosperidad hoy, probablemente de tu pareja o un mejor amigo , con esta petición recibirás una guía para que tus intenciones se llenen de energía en este día y que las intenciones de los otros no deformen tus ilusiones.

SALUD

Probablemente la garganta, asociada a tu voz, ha sido mermada, pero hoy tu voz se hace valor no solo para ti, sino para tu alrededor, constantemente te mantienes alejado (a) de tu realidad para evitar que la ansiedad te sobrepase, te han dado golpes bajos sobre todo por lo que quieres expresar, pero hoy tiene lugar una gran noticia, la luminosidad de la luna, te cambiará hacia el lado opuesto de lo que habías pensado, detendrás las malas intenciones que vienen junto con tu salud a la baja, para ponerla en alto nuevamente.

DINERO

Hoy aprenderás lo que significa poseer el control de las finanzas más que en cualquier otro día, tus limitaciones te han llevado a que realices conductas que te muestren lo grande que puedes ser y el avance que lograrás sin importar tu edad, has madurado, comprendido y adquirido un poder sobre ti mismo como pocas veces, precisamente es hoy cuando te das cuenta de tu crecimiento, aun, cuando hay mucho por trabajar, canalizarás tus deseos sobre tu economía, que te indicará que vas por buen camino a pesar de todo.

TRABAJO

Vas a necesitar a un buen amigo como compañero para que en conjunto creen un equipo de crecimiento laboral, podría ser también un socio, pero esa persona en la que confiarás, será fundamental para este día, tienes una excelente intuición de lo que quieres, estás creciendo gracias a tu capacidad para recibir conocimiento laboral, no puedes dejar las lecciones y aprendizajes para lograr tus objetivos, en este caso respecto a tu sabiduría laboral, el presente día, te llena de opciones y herramientas que poco habías usado, te ayudan a concretar tus objetivos, conforme a ellos, tu crecimiento personal será inminente.

SIGNOS DE AGUA

(CÁNCER, ESCORPIÓN, PISCIS)

Constantemente piensas que ciertas acciones podrían parecer pruebas o castigos que te desilusionan, pero la realidad es que debes recibir la energía lunar para sentirte enriquecido para usar sabiamente las habilidades que como signo de agua te ayudan a evitar el caos, la luminosidad, indica que podrás tener a disposición, palabras y pensamientos con efectos positivos.

AMOR

Elige con sabiduría en este día en específico, es decir, no por el hecho de que tengas oportunidades de encontrar a la pareja indicada, corras desbocado (a), pues podrías pasarla mal, pero tu elección será más sencilla, si vas paso a paso, si ya cuentas con una pareja en este momento, estás en una lección interesante que hoy te permite darte cuenta si quieres o no continuar, es seguro que saldrás con una aprendizaje valioso, hay momentos en los que podría ser que no encuentras el control, pero los astros y la carta regente hoy, tendrás libertades y dificultades para evolucionar.

SALUD

Exprésate tal como eres, es un día propio para la expresión, accede a nuevas alternativas de salud, es decir, quizá cambiarás hábitos, hazlo con positividad, respeta tu elección sin hacer las cosas por imposición, eres una persona llena de prosperidad por el hecho de tener la oportunidad de elegir, tienes un propósito grande para hoy, pero realiza un análisis a consciencia para tener la sabiduría de cambiar y mejorar tu vida, busca retos, para que por ti mismo atraigas por añadidura la salud.

DINERO

A pesar de que no veas que los planes que querías logren la evolución que querías, simplemente hoy encontrarás recordatorios de lo que se te olvidó ajustar para ir hacia adelante, has una pausa para reajustar tus finanzas, generalmente te desbordas sin dudar, pero debes ser más concreto para sentirte cómodo sobre las elecciones que has tomado, no le des rienda suelta al miedo y menos en un día como este, marca un camino específico evitando frustraciones, sobre todo si tienes claro el objetivo y no meter varios en tu mente para que logres la prosperidad.

TRABAJO

Se observa que tus errores hoy se convierten en aciertos, has sido un juez muy duro para contigo mismo pero los desafíos que han surgido, solamente son parte del éxito que se avecina pues tu inteligencia destaca sobre todo lo demás, el día y los astros, muestran lo valiosa que es tu mente, sobre todo porque has subestimado su poder, pues has pasado muchas experiencias que te indican lo contrario, comprenderás que tu libertad de pensamiento se incrementa en este día, recibirás información adicional a la que tienes para tener la concentración correcta en el ámbito laboral, las responsabilidades no son limitaciones, renuncia a los miedos y atrévete a tomarte enserio tus ideas, déjate llevar por tus habilidades y no solo por tus gustos.

La astróloga y tarotista Lizz Luna se incorporó al equipo de Univision Horóscopos a partir del mes de agosto para encargarse de escribir el horóscopo diario que, hasta entonces, hacía el Profesor Zellagro. Nuestro querido profesor ha tenido que dejar la escritura para cuidar su vista, pero continúa con toda su energía positiva teniendo un papel muy importante en la familia de Univision Horóscopos.