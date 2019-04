Horóscopo del 4 de abril | Tiempo de impulsividad

Si eres un nativo del elemento tierra , o sea, Tauro, Virgo o Capricornio espera la llegada a la casa de una visita inoportuna. En el terreno amoroso escucharás declaraciones y proposiciones singulares que te asombrarán. Un sueño te inquieta y te sientes nuevamente pensando en una persona de tu pasado que hace mucho no ves. Lo más probable es que también estén pensando en ti y se haya establecido una especie de puente telepático entre ambos. Si valió la pena y estás sin pareja ¿por qué no intentar un nuevo encuentro?

Finalmente, en el caso del elemento agua, o sea los signos de Cáncer, Escorpión y Piscis, toma lo que ocurra como un reto, un desafío a tu inteligencia. La Luna está en el elemento fuego y te envuelve un tono romántico y sutil. No dejes que nada perturbe tu tranquilidad mental. Hay quienes tratan de crear escenarios negativos en tu vida amorosa, pero si no les haces caso y continúas como vas, no habrá problemas. No te asustes si te sientes súbitamente atraído o atraída hacia otra persona y te espantes pensando que vas a ser infiel a quien amas. Las fantasías existen y alimentan nuestra imaginación.