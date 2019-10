Horóscopo del 31 de octubre | Controla tus acciones y palabras

Cuida tu dinero si vas a sacar efectivo en algún cajero automático después de la tarde o en horas de la noche para evitar situaciones peligrosas. Si notas algo sospechoso no acudas al lugar, es mejor prevenir en estos días.

No obstante, evita las asociaciones con compañeros de trabajo irresponsables que te atrasan en tus tareas. Te sentirás tentado a realizar una compra que aparentemente es buena, pero en el fondo no lo es. Piensa dos veces antes de gastar el dinero y así lograrás mejores decisiones económicas y no comprometerás tu crédito pues a partir de hoy, con Mercurio retrógrado, se deben extremar las precauciones.