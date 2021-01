Horóscopo del 31 de enero | Cosecharás lo que has sembrado

El número uno se encuentra como buen augurio y buena suerte, para que coseches lo que has sembrado y pongas en buena energía tu economía.

Signos de Fuego (Aries, Leo, Sagitario) Pronóstico del día : desde hace unos días, podrías haber estado inquieto con algunas situaciones que te dejan a la deriva porque no dependen de ti. Por ello es que la Luna menguante te orienta de forma correcta para que en la calma halles la respuesta.

Energía general: Virgo comienza a regir, lo que significa que tendrías los pies en la tierra viendo con mucha mayor claridad que has hecho lo indispensable por dejar que la vida te compense y no lo contrario.

El número uno comienza a resurgir, con la finalidad de que hagas lo que consideres. Es decir que no dudes por ninguna razón que has hecho lo correcto por corroborar que tu energía, se pose en el mejor modo para ti.

Signos de Tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) Pronóstico del día : aprenderías a ser mucho más paciente que antes, sintiendo que todo se acomoda pertinentemente y haces lo indispensable por no recaer en malas vibraciones que de pronto te traen de un ala. Deja que Virgo en su regencia, sea quien te haga sentir diferente para que no atores ninguno de tus planes recientes.

A pesar de que la cuadratura entre Marte y el Sol, no es el mejor de los aspectos, verías con buena energía el que te hagan sentir que tienes talento para destacar por ti mismo. Quiere decir que quizá tendrías mucho más por hacer por tu cuenta de lo que pensabas para generar lo que consideres indispensable.

El número uno toma forma positiva, es decir que harías todo lo fundamental por hacer que tu vida cambie rotundamente hacia el bienestar y no lo opuesto. Tu economía se estaría sintiendo cada día más equilibrada y sentirías seguridad de tomar los pasos que requieres.

Signos de Aire (Géminis, Libra, Acuario) Pronóstico del día : por ahora es fundamental que hagas lo necesario por no ceder ante algunas palabras que las personas dicen. Virgo anuncia buen augurio sobre lo que debes o no hacer con base en tus prioridades.

Energía general: una cuadratura entre Marte y el Sol, anuncia que al menos por el momento, no tendrías que hacer que la energía de tu vida, se concentre en lo que no puedes controlar. Deberías aligerar tus cargas con base en lo que consideres más importante en orden de prioridades.

Suelta eso del pasado que no te ha dejado fluir como es correcto. Por el momento el número uno ha sido sumamente importante como para mover todo aquello que es indispensable, al menos económicamente hablando. Deja que seas cada día más certero en lo que decidas.

Signos de Agua (Cáncer, Escorpión, Piscis) Pronóstico del día : que nadie te quite la idea de que haces lo que quieres en términos de amor, por ello es necesario que brilles como nunca, que dejes a la Luna menguante conectar su mejor energía, haciéndote ver como todo tiene una sintonía única.

Energía general: la cuadratura entre Marte y el Sol, pondría este día un tanto en la incógnita si no tomas las decisiones de forma adecuada, para ello sería importante, que vieras las posibilidades abiertas hacia hacer lo que consideres pertinente sin necesidad de cuestionarte tanto.

Virgo en su extraordinaria regencia, hace que te concentres, que sientas que todo viene en buena energía. Has hecho lo indispensable por sentir que todo se acomode mejor que antes. Por ello es que debes dejar que todo se acomode como venga y no forzándolo.

Un día en donde no perderías el tiempo, estarías a punto de lograr una meta que no pensaste te propondrías, es mejor dejar que todo corra como es necesario y desde ese aspecto pensar, que todo se vuelva cada día más claro. Con el número uno en regencia no habría necesidad de negarlo.