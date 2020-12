Horóscopo del 31 de diciembre | Tienes la verdad frente a ti

Energía general: por mucho que pienses las cosas, hay ciertas situaciones que no se pueden arreglar de pronto. Sin embargo, las opciones pueden ser cambiarte de lugar o pensar en cómo hacer que tu energía sea más próspera de lo que piensas. Ahora que tienes todo de tu lado, dejarías que el tránsito de Cáncer a Leo, te llene de vitalidad y no lo opuesto.

Signos de Tierra

(Tauro, Virgo, Capricornio)

Pronóstico del día: para no hacer tanto alarde de algo que no has cumplido, podrías hacer lo posible por no poner pensamientos negativos donde no los hay. Es un buen día para que tengas las ganas de salir adelante con la Luna menguante de frente, que estaría disipando todo para ti.