Horóscopo del 30 de septiembre | Te quitas de dudas que tenías

SIGNOS DE TIERRA (Tauro, Virgo, Capricornio) Pronóstico del día : con base en la energía lunar, se vislumbra un buen camino para el elemento Tierra. Tomaste decisiones espontáneas de las cuales aún no te encuentras seguro. Podrías sorprenderte, pues pronto estarás rodeado de buena suerte.

Energía general: las personas que se encuentran en tu entorno, están cada día más alejadas de ti, cada persona hace lo propio por subsistir ante una crisis global. Que no te sorprenda que quien de pronto era tu amigo, ahora se convierta en un enemigo en potencia. Te sientes ofendido hasta por el más mínimo comentario.

Habrá una serie de retos a vencer que te mantienen en preocupación, por ello te sientes ofendido prácticamente por cualquier cosa, intenta ser más consecuente para no bloquear tu energía y convertir tu día en éxito.

A pesar de que por todos lados te dicen que no hay muy buen augurio para ello, te das cuenta de lo importante que es sentirte en calma de nuevo por confiar en ti.

SIGNOS DE FUEGO (Aries, Leo, Sagitario) Pronóstico del día : es la carta regente la que tiene mayor influencia para ti, sientes de pronto que las cosas no son justas e intentas defenderte de quien menos debes. Es decir que te encuentras a la defensiva de todo y por todo. Necesitarás estar mucho más cerca de quienes confías, pues ellos te ayudarán a quitar esa mala energía que te rodea.

Tu salud se ve comprometida cuando tus emociones se encuentran de cabeza, es precisamente tu espalda la que está sufriendo las consecuencias de una mala postura y la carga emocional que tienes. Tendrás que poner un alto a quienes te quiten calma, pues has sido demasiado prudente y no siempre estarás de buenas.

Por un momento hay una racha negativa a tu alrededor, no te has dado cuenta que siempre tienes las puertas abiertas a pesar de sentir lo contrario.

SIGNOS DE AIRE (Géminis, Libra, Acuario) Pronóstico del día : la luminosidad lunar es aquella que te hace resaltar entre otros. Estás en un momento para brillar y no lo contrario, a pesar de que otros intenten hacer que te sientas en desventaja, has logrado con éxito liberar tus malos pensamientos para enfocarte en lo que te llene de gracia.

Energía general: una de las cosas más representativas del día, es que una persona se acerca para darte un detalle, sientes que lo hace con buena intención a pesar de que por algún tiempo no te diste cuenta de que te valoraba. Ahora eres tú quien lo valoras y te sientes con calma para ayudar a otros.

Procura ser valiente cuando las cosas no se pongan de tu lado, indefinidamente estás sensible y piensas que nada te favorece. Es la energía del cosmos la que también influye en tu pensar, pero ahora estarás mejor que antes pues has liberado a través de una plática, aquello que te hace sentir mal.