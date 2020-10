Horóscopo del 30 de octubre | Impera el razonamiento y el buen criterio

Energía general: no disfraces lo que sientes, si hay momentos de tristeza, es mejor que tengas la confianza para que te desahogues como es debido. Al menos es lo que se percibe con la regencia del tránsito de los signos, que abriría la buena energía para desintoxicarte de tajo.

Podría ser que Mercurio esté ejerciendo su aspecto retrógrado para que despiertes con baja energía, pero ten la paciencia y calma para que no permanezcas en esa energía.

El número ocho del día, haría que todo permanezca en fortuna, si por una razón tus emociones no se encontraban en paciencia y constancia para recibir lo correspondiente hoy, cambiaría dicha energía. No asumas responsabilidades que no te corresponden para liberarte de estragos a futuro que podrían reclamarte sin necesidad.