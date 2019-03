Horóscopo del 30 de marzo | A terminar lo que no funciona

Hoy sábado 30 de marzo tenemos a la Luna en Acuario con todos los planetas en tránsito directo y la vibración universal del nueve, el número que indica el fin de un ciclo.

Ahora con Venus en el elemento agua, y Mercurio directo desde el jueves el amor ocupa el centro de tu vida, no habrá nada que lamentar si sigues tus corazonadas e inspiraciones que ahora son muy intensas en general.

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, tu ciclo de vivencias existenciales entra en tu vida de una forma excitante con el efluvio de la Luna, lo cual, sin embargo, puede ser contraproducente si no canalizas bien esos ímpetus. Tal vez estés reaccionando de una manera exagerada ante una situación inesperada en tu realidad afectiva y concediéndole mucha importancia a algo irrelevante.

No te dejes llevar por las emociones y mira todo con objetividad. Te irá mejor. Lo que una vez pareció imposible o lejano ahora es una hermosa realidad en tus sentimientos y llega a tu vida como un regalo.

Si eres un signo del elemento tierra, como son Tauro, Virgo y Capricornio, sabrás lo que debes hacer y decir en cada instante si te guías por tu voz interior y no solamente por las apariencias. Deja aflorar tus sentimientos en todo momento y no te arrepentirás de tus palabras. Las reconciliaciones siempre son dulces. No descuides tu imagen pública y vístete para la ocasión.

Tu presencia te dará puntos en una entrevista en que se determinará la posibilidad de conferirte una nueva responsabilidad laboral bien remunerada y un ascenso en tu empleo o la potencialidad de conseguir uno si no tienes. No te empecines en una dirección económica si no estás obteniendo los resultados esperados. Un cambio es todo lo que precisas para darle un incremento a tu situación financiera actual, y ese momento ya ha llegado. ¡No lo dejes escapar!

Si eres nativo del elemento aire, Géminis, Libra o Acuario, te sientes inspirado en todo lo que te propongas realizar, sigue tus corazonadas y no errarás. Ahora más que nunca el amor está esperando por ti. Actúa con objetividad y no te dejes llevar por deseos sino más bien aplica esa inteligencia natural y práctica de tu elemento aire para separar de tu vida las cosas que no funcionan en el amor y terminar lo que no conviene aunque te duela. Un viaje corto promete mucho, pero antes de realizarlo cerciórate de dejarlo todo bien arreglado en tu casa, trabajo y familia para no estar luego con preocupaciones o dolores de cabeza. Así será todo mejor.

Finalmente, en el caso de los nativos del elemento agua, como lo son Cáncer, Escorpión y Piscis, no intoxiques tu organismo con sustancias artificiales impuras. Los alimentos naturales contribuirán grandemente a lograr tu mejoramiento si has estado atravesando momentos difíciles. Aprovecha este día y esta noche para vivir intensamente tu pasión. Una persona algo mayor que tú puede estar interesándose sentimentalmente en ti.

Atiéndela porque te dará felicidad si estás soltero o soltera y buscando una relación estable. Todo es posible cuando hay un interés de tu parte. Darás pasos concretos dentro de un camino que puede conducirte al triunfo en tu vida laboral. El giro positivo iniciado en tu elemento agua con el tránsito de Venus al mismo empieza a llevarte al puesto donde debes estar según tu capacidad y experiencia. Tus méritos se reconocen, y te sientes satisfecho.

