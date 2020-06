Horóscopo del 30 de junio | Tomarás importantes decisiones

Así vemos, por ejemplo, en el caso del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, la influencia cósmica que el tránsito lunar en un signo del elemento agua unida a la acción de Saturno y Marte será decisiva en una cuestión emocional. Lo que este martes determines hacer con tu vida tiene muy buenos augurios y perspectivas, pero debes actuar y no seguir diciendo “mañana lo hago”. ¡Hoy es el día del amor! Una palabra bien dicha, en el momento oportuno, aclarará dudas y te pondrá nuevamente en el camino de la felicidad.

Si eres nativo de un signo telúrico, o sea, de tierra, Tauro, Virgo o Capricornio, notarás cómo en tu vida laboral surgen nuevos retos y posibilidades que pondrán en tus manos el dinero que desde hace tiempo has estado buscando y parecía no acabar de llegar. Terminó esa fase confusa que en días pasados te estaba haciendo dudar de todo, y de todos.

Tu vida amorosa está ascendiendo y ahora, con el buen efluvio planetario que te envuelve, comprobarás que el amor no se había ido de tu vida. Los signos de tu elemento están en medio de un proceso de transformación causado por la influencia del tránsito lunar actual y pronto escucharás proposiciones laborales y noticias de cambios en el círculo en el cual te desenvuelves hoy.

Hay indicios y señales muy positivos de recuperación económica esperando por ti a partir de este próximo mes de julio que comenzará mañana miércoles. También, en tu vida sentimental, es tiempo de gratas sorpresas y conversaciones que llegan al corazón, particularmente si eres canceriano y estás celebrando cumpleaños este fin de mes y de semestre. No lo pienses más y corre a los brazos de la persona que amas de la cual te has separado por motivos intrascendentes, que no hay por qué estar sacándolos ahora a colación.