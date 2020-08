Horóscopo del 30 de agosto | Hay buen augurio en el azar

Energía general: te llenas de plenitud, por supuesto que habrá personas que querrán apagar tu luz. Tienes las herramientas para poder salir de cualquier malentendido que estén haciendo hacia ti. Déjate de preocupar, no todo es siempre tan rígido como lo piensas. En realidad, hay personas que no son buenas.

Siéntate con todo el cobijo y la buena suerte. Cualquier cosa que inviertas, harás que mágicamente se vuelva a tu favor. No es necesariamente magia, sino también tu esfuerzo. Pero la energía de la carta, el signo regente, pero sobre todo la luna te da esta buena nueva.

Cuando se habla de disciplina precisamente es importante que puedas tomar en cuenta que las cosas que no estuvieron antes a favor de ti, hoy se acomoden. Podrás hacer que cualquier movimiento que tenías pensado antes, sea un hecho. Sobre todo, si tenías un plan para realizar algún tipo de intervención quirúrgica, médica o psicológica.

Has liberado por fin un trabajo que te había costado mucho entregar. Te sentías con una baja energía para poder cumplir con lo que habían solicitado. Logras sin ningún inconveniente cumplir con tus objetivos y tener un cliente satisfecho.

SIGNOS DE AIRE (Géminis, Libra, Acuario) Pronóstico del día : el signo de Acuario en el día presente hace una compatibilidad contigo como signo de aire. Se llevará pensamientos negativos, sobre todo de vecinos, personas que están cercanos a tu casa y que prácticamente no tienen una relación directa contigo.

El error de otro será un acierto para ti. Al observar que han cometido errores personas en el trabajo, tú podrás tomar ventaja, sin ser abusivo. Tomarás lo mejor de ti para que las cosas salgan a tu favor, has aprendido lo necesario para perfeccionar tus habilidades y generar fortuna.

SIGNOS DE AGUA (Cáncer, Escorpión, Piscis) Pronóstico del día : la luna influye demasiado en tu forma de pensar, sobre todo porque a veces eres demasiado volátil. A veces piensas una cosa, pero no la llevas a cabo y encuentras frustración muy rápido en vez de solucionarlo. Con seguridad el signo regente de aire, se llevará tus malas rachas.

Que nadie te quite tu tranquilidad, definitivamente has estado ejerciendo una serie de acciones que te han estado poniendo en duda. Pensarás si eres o no lo suficientemente hábil para lograr tus objetivos, pero hoy nadie te quitara las motivaciones que te impulsen a ser mejor.