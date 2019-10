Horóscopo del 3 de octubre | Todo se revoluciona

Este fin de semana procura actuar de forma organizada eliminando de tu casa todo lo que no sirve, papeles viejos, revistas que debes regalar a los demás, objetos que no usas, medicinas pasadas de fecha, alimentos vencidos en tu refrigerador. Una buena limpieza te ayudará a tener mejor concentración en tu vida y marchar al ritmo directo del planetoide Plutón directo desde hoy.

Si tu signo es del elemento fuego , o sea, eres nativo de Aries, Leo o Sagitario, cuando necesites un ingreso extra lo podrás conseguir, pero debes ser muy cuidadoso a la hora de firmar algún tipo de documento que implique compromisos extraños, lee bien la letra menuda en los contratos no vaya a ser que caigas en una trampa por no informarte bien. Tu mente y tu imaginación bullen.

Lo que ahora piensas se podrá convertir en realidad si le pones una dosis de voluntad. No descuides la comunicación, es imperativo que te mantengas en contacto con quien se alejó de tu lado, físicamente, pero no sentimentalmente. Si ocurre una situación imprevista en tu rutina diaria que te impida reunirte con la persona amada a la hora convenida, no descuides la comunicación, usa el teléfono, no dejes que la falta de información arruine tu fin de semana.

Pueden surgir inconvenientes en tus planes de salud, tal vez planeabas salir a la intemperie a caminar y empiece a nevar o llover, o algo similar. No te desalientes, adáptate a la situación, pero no dejes de hacer tus cosas por causa del tiempo. Tu capacidad de ajuste y adaptación serán la clave de tu éxito en esta etapa inicial del mes de octubre que está desarrollándose en esta semana.



En el caso de los nativos del elemento aire, si eres de Géminis, Libra o Acuario, se avecinan días excitantes. Una nota de asombro: todo lo que has soñado se puede convertir en realidad. Estarás haciendo muchas cosas diferentes, todas provechosas. Con un poco de paciencia lograrás ponerle punto final a una situación emocional que has estado esquivando desde hace días y no te habías atrevido comentar con esa persona querida. Si se trata de un trabajo o responsabilidad pendiente no lo pienses más y decídete a terminarlo aunque salgas tarde de tu empleo, así no tendrás esa carga mental durante la próxima semana laboral que se inicia el próximo lunes.