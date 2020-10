Horóscopo del 3 de octubre | Excelente día para arreglar pendientes

No tolerarás reproches, pues esas personas no tienen el derecho sobre ello. Ahora que te muestras más fuerte es cuando menos creen que eres bueno. Resulta que te mantienes callado cuando es necesario, pero al llevarte al límite, te desconocen. No te sientas abrumado, no siempre estarás de buenas, pero procura encontrar las palabras certeras que no hagan que quede en ti el malestar.