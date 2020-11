Horóscopo del 3 de noviembre – Paciencia, algunas cosas podrían caminar lento

SIGNOS DE FUEGO (Aries, Leo, Sagitario) Pronóstico del día : podrías ser una persona mucho más agradable, es cuestión de tomar en cuenta que la Luna en este paso lleno de luminosidad, haría que te sintieras mucho mejor que ayer. Es un buen día siempre y cuando comprendas, que no todo es negativo y que las opiniones de otros, son solo eso. Deja de lado lo menos importante para que obtengas buenos resultados en tu andar.

Energía general: la nostalgia es parte de las emociones más comunes en el andar de los días. Son momentos de portales de energía relacionados a quienes ya trasmutaron. Viene la recta final de un año que ha sido vertiginoso y hoy no es la excepción. Una oposición entre el Sol y Urano, podría llenarte de recuerdos inesperados sobre todo y nada a la vez, procura canalizar dicha energía de la mejor manera para que no se instale en ti por mucho tiempo.

SIGNOS DE TIERRA (Tauro, Virgo, Capricornio) Pronóstico del día : compensa tu energía, dándote el descanso requerido, al menos es la posibilidad que te ayudaría a encontrar el equilibrio con la regencia de Géminis, que dentro de todo no es tan mala a pesar de su dualidad. De pronto podrías llegar a pensar que las cosas no se encontrarían de la mejor manera, para tu grata sorpresas estás en uno de los mejores momentos del día haciendo que todo tenga mejor sentido que antes.

Una vez que has emprendido carrera, no habría quien te detenga, el nueve como regente te abre la mente a que tengas planes inesperados, pero no por ello dejarás de decidir lo que es mejor

para ti. Es un buen momento para encargarte de lo que dejaste pendiente y hacerte presente con las personas que te han dado la oportunidad de hacer algo para que laboralmente te sientas en carrera de nuevo.