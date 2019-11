Horóscopo del 3 de noviembre | Da rienda suelta a tu creatividad

No te inhibas ante las situaciones nuevas con tu pareja y sobre todo explora las partes más ocultas de tu vida en común para disfrutarla más. Todo se puede arreglar cuando hay buena comunicación, por eso debes atender muy bien lo que dices particularmente durante este ciclo en que Mercurio está retrógrado.

No confíes tu dinero si notas que las personas a tu alrededor son poco serias. Debes cuidar bien lo que haces para que nadie te venga con cuentos y te engañe con trampas pues durante esta etapa ese tipo de malas acciones está dándote vueltas.



Si eres un signo del elemento tierra, o sea, eres nativo de Tauro, Virgo o Capricornio, los llamados “signos telúricos”, este es un tiempo de sorpresas en todo tu paisaje sentimental. No hay nada negativo en tu vida, pero debes actuar y no dejar que sean otros los que decidan por ti. Ha llegado el momento de tomar las riendas de tu propio destino, no tienes que seguir dependiendo de los sentimientos ajenos. Tus decisiones están en tus manos tanto en el amor con en el trabajo y la fortuna ¡Adelante!