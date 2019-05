Horóscopo del 3 de mayo | Vienen oportunidades interesantes

En un viaje de placer puede ocurrir una agradable sorpresa. Mantén abiertos tus ojos y sobre todo no dejes pasar por tu presente las oportunidades sin aprovecharlas. La ocasión menos esperada tal vez sea la que traiga a tu paisaje económico la fortuna anhelada.

Si tu signo es del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, se avecina lo que puede calificare como un acercamiento romántico, descubres un sentimiento nuevo dentro de ti. Te invade un sentimiento de paz y armonía interior producto de la seguridad que sientes en tu relación amorosa. No hay nada que temer en tu horizonte laboral, pero debes ser cauto con los comentarios de terceras personas pues podrían estar usando tu nombre para poner en tu boca palabras no dichas. ¿Lo mejor? No contar tus asuntos personales a quienes en otras ocasiones te han fallado o mentido.