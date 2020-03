Horóscopo del 3 de marzo | Te sientes muy inspirado

Si tu eres nativo del elemento fuego, o sea, eres Aries, Leo o Sagitario, en el amor no te dejes intimidar por la manipulación de quien quiere hacerte regresar a su lado usando tretas sentimentales. Tú sabes muy bien como decir que ¡no! Asume posiciones sensatas para no dejarte envolver por personas negativas ni cargadas de problemas. Estamos en el comienzo de un mes que tiene que ver mucho con tu elemento. Si estás soltero, o soltera, ten cuidado con esos pretendientes que surgen de la nada y te prometen lo que no pueden cumplir. Cuida tu lengua pues la tienes demasiado suelta y podrías complicarte diciendo cosas que no te convienen, o prometiendo lo que no puedes cumplir. El amor requiere tacto, y si no haces bien las cosas podrías tener problemas de índole sentimental.