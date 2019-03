Horóscopo del 3 de marzo de 2019 | Día para cerrar ciclos

No te asombres cuando te den una sorpresa en el azar o en el correo pues a partir de este ciclo planetario el dinero te llega de diversas formas. Hay un trabajo extra que podrás hacer desde tu casa y que te rendirá dividendos y muchas ganancias. Dentro del plano sentimental, te llegarán muy buenas noticias de esa persona.



Si tu signo es del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio está a punto de ocurrir lo que menos pensabas. Sigue tu vida normalmente, haz lo tuyo y no dejes que las circunstancias a tu alrededor te saquen de tu centro emocional. Si mantienes la mirada fija en tus metas y objetivos no tendrás nada que lamentar. Tu experiencia laboral te será útil ya que muchos estarán comenzando una actividad nueva, un empleo en el que se pone a prueba tu creatividad y talento. Tendrás éxito si no te limitas y dejas fluir el entusiasmo propio de tu signo telúrico. La fortuna tiene caprichos y algo que te parecía insólito empieza a gestarse positivamente para ti.