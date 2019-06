Horóscopo del 3 de junio | La luna nueva trae un toque de misticismo

Estás ahora en el camino correcto para sacar adelante tus proyectos en el trabajo. Un compañero muy conflictivo estará creando problemas y debes actuar con discreción. No le hagas caso y te evitarás mayores complicaciones. No te impacientes si algo no te sale como tienes planeado o si quien menos piensa te deja esperando o no cumple una promesa. Si no te sientes seguro con la opinión de un médico busca otro criterio. No es momento para tomar resoluciones con tu salud basándote solamente en un diagnóstico. Es un buen día para comprar una bicicleta o un equipo deportivo.