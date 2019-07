Horóscopo del 3 de julio | Las cosas empiezan a materializarse

En el caso de los signos del elemento tierra, como lo son Tauro, Virgo y Capricornio, este es un día muy significativo para ti por el tránsito de Venus que está ocurriendo hoy, precisamente, un día después del eclipse de Sol. Sin embargo, puedes estar algo preocupado por el dinero ya que aún no te llega lo esperado.

No te impacientes pues en estos días todo tiende a demorarse y complicarse más de la cuenta, pero llegará a tus manos y podrás invertirlo como has estado planeando. Un encuentro sensible te alegrará el resto de la semana. Este día es para gozarlo intensamente máxime ahora que tienes de tu parte la energía de la Luna, en un signo compatible contigo y la buena energía de Venus en un tránsito favorable. Es un miércoles de amor. ¡No vayas a echarlo a perder con un pleito absurdo!