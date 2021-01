Horóscopo del 3 de enero | Una etapa llena de aprendizaje

Una conjunción entre el Sol y Mercurio, anunciaría una etapa llena de aprendizaje, momentos en los que podrías cambiar de decisiones de forma repentina, pero que te beneficiarían al final del día. Por ello es que tendrías mucho por hacer para ser claro en lo que emprendes hoy.

Virgo entra en regencia, la Luna menguante continúa su camino y para ti, un cambio de destino que a pesar, de que en un principio pareciera broma, todo pinta en bienestar.

Tan simple como te sea posible, podrías hacer que tu trabajo tenga las soluciones adecuadas. Es el número nueve en regencia el que te daría dicha pauta.

Signos de Fuego

(Aries, Leo, Sagitario)

Pronóstico del día: tendrías mucho por hacer en días como estos, sobre todo, porque la agilidad mental sería una de las causas principales que se verían en resultados prósperos a cualquier nivel. Considérate una persona mucho más cercana a la prosperidad con Virgo en regencia que como signo de tierra, tiene la capacidad de sacar lo mejor de ti.

Energía general: lo que para ti es válido, no lo es para todos, es un buen día para dejar ir todas aquellas cosas que no sirven para tu bienestar o tu propósito. Por ello es que la Luna menguante, se conectaría contigo, haciendo que tomes el rumbo correcto.

Tienes el encanto necesario para conquistar al mundo. Ubica exactamente el nuevo rumbo que quieres emprender y desde esa perspectiva, podrías tener la seguridad de que todo esta en mayor bienestar que antes. Para ello es que la conjunción entre Mercurio y el Sol, te orientaría de forma certera.

El número nueve asoma la cabeza a tu día, sintonizando una buena energía para que tu trabajo sea más ligero y encuentres la motivación necesaria que te oriente como es debido a los resultados que has esperado. No perderías la esperanza de que pronto puedas obtener lo que deseas.

Signos de Tierra

(Tauro, Virgo, Capricornio)

Pronóstico del día: estarías en una encrucijada, probablemente dos personas sin quererlo, te mantengan entre la espada y la pared.

Dos buenos amigos que posiblemente tengan problemas entre ellos y que quisieran involucrarte. Lo mejor es permanecer neutro pues ambos son importantes para ti. Para ello tendrías a la Luna menguante que te orientaría de la mejor forma.



Energía general: dentro de los retos más importantes hoy, es no entrometerte en asuntos ajenos a ti, a pesar de que eres una persona, que constantemente tienes las posibilidades abiertas a ayudar a los demás, no en esta ocasión. Toma en cuenta la energía de Virgo, pues su regencia te ayudaría a sentirte mucho más ecuánime ante el asunto.

Buen momento para hacer la diferencia en tu propia vida, es probable que hayas desistido de un proyecto, que después de un tiempo simplemente no tendría sentido.

A pesar de que algunos con la mano en la cintura te critican, hoy liberarías cualquier mal comentario. Tienes a la conjunción entre el Sol y Mercurio que lo único que atraen, es sabiduría.

Sírvete de tus conocimientos, es un día donde todo lo intelectual que puedas ser, ayudaría junto con el número nueve de la suerte a marcar diferencias claras en tus nuevos pasos con este inicio de año. No dudarías un segundo que vas viento en popa hacia los planes y metas que no has podido realizar.

Signos de Aire

(Géminis, Libra, Acuario)

Pronóstico del día: es probable que sea un día donde los cuestionamientos estarían a la orden, quiere decir que, por alguna razón aparentemente inofensiva, entrarías en un proceso de reflexión.

Pero por debajo de esos pensamientos o razones, hay cosas que se moverían en ti emocionalmente que te han dejado desgastado, sin embargo, hoy con la Luna menguante, pasarían de lado y continuarías de forma armoniosa.

Energía general: es mejor ser tu mismo a pretender ser alguien que no tienes ni idea. A veces podría resultar avasallador que la sociedad pretenda que tomes decisiones conforme ellos consideran, serían beneficiosas para ti.

No obstante, recuerda que por el hecho de que todos tomen el mismo camino, no quiere decir que es correcto. Tu pensamiento sería libre de ello gracias a la regencia de Virgo.

A pesar de que eres una persona decidida, de pronto algunos ejemplos en tu entorno, de personas que han tomado decisiones similares a ti, no les ha ido tan bien. Posiblemente dudarías de si a ti te ocurriría lo mismo.

Recuerda que cada persona es un mundo y no para todos son los mismos resultados, atreverte no te haría tonto, pues solo haciendo lo que piensas tendrías la certeza de si es bueno o no para ti. La conjunción entre el Sol y Mercurio, te daría la sabiduría indicada.



Sería la última vez que dieras un paso en falso, con conocimiento previo a él. Quiere decir, que a veces eres demasiado insistente hasta obtener el resultado que quieres, pero no por ello serías una persona persistente, sino un tanto obstinado. Para ello tienes el número nueve que te orientaría a lo que si es beneficioso para ti.

Signos de Agua

(Cáncer, Escorpión, Piscis)

Pronóstico del día: es un buen día para dejar que la Luna menguante, conecte su energía contigo, haciendo que, a pesar de no haber vuelto a la normalidad, ahora eres una persona mucho más congruente con lo que haces. Por ello es que sería un día armonioso.

Energía general: con los brazos abiertos estarías dispuesto a recibir a una persona que pretende que le ayudes con un par de cosas sobre las que se considera bloqueado. Para tu fortuna, el ayudarle te convertiría en alguien importante, que paulatinamente le regrese todo por multiplicado. Deja que la conjunción entre el Sol y Mercurio, te guíen para hacer lo correcto.

Ha llegado Virgo con la finalidad de que encuentres, muchas posibilidades de cambio, para ello es como a partir de este momento, todo comienza a tener un mejor sentido de orientación hacia las decisiones que tomas.

La concentración es fundamental, para que logres esas metas que todavía no has concluido, pues quizá un trabajo arduo requiere. Por ello es que tendrías la oportunidad de que el nueve de la suerte, simplemente libere tu pensamiento de lo que ya no fue, haciendo que ahora concluyas lo que consideres beneficioso.