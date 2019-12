Horóscopo del 3 de diciembre | Estarás recibiendo una gran alegría sentimental

Hoy miércoles 4 de diciembre de 2019 la Luna transita por el signo de Piscis en la vibración del uno y en la fase creciente. El único planeta retrógrado es Urano, en Tauro, todos los demás están directos. Prepárate para una noche sorprendente en que la Luna te acerca a un amor ausente. Las circunstancias que te envuelven en estos momentos te colocarán frente a una persona que hace tiempo no ves y con quien te sientes emocionalmente vinculado.

No dejes que el pesimismo eche a perder tu noche que por cierto se vislumbra con aires muy positivos y de ti dependerá lo que logres, eres tú y nadie más el que debe estar en control, ser el timonel de tu vida. Todo marcha bien así que no debes inquietarte aunque escuches chismes o rumores desestabilizadores en tu empresa. Si tú te concentras en tu trabajo y no te dejas llevar a ese estado de inseguridad verás cómo te resulta mucho mejor y disfrutas una semana exitosa en esta etapa final del año 2019 que estás viviendo.