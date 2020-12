Horóscopo del 3 de diciembre | Tendrás un poco de nostalgia o ansiedad

El número uno en regencia, tendría el poder de hacerte sentir que tienes la fuerza para no claudicar en el último mes del año.

Signos de Fuego (Aries, Leo, Sagitario) Pronóstico del día : a veces es imposible que las cosas sean como tu quieres, pero por ello es importante que tengas en mente lo que ya no es factible para ti. Podrías encontrar la solución a tus problemas repentinamente. Elige ser una persona mucho más congruente con lo que deseas y haces, para ello tendrías la regencia de Cáncer hoy.

Energía general: la única razón por la que a veces haces ciertas cosas, es por ganar popularidad. No siempre tienes consciencia de ello, pero personalmente tendrías varias oportunidades de lograr lo que quieres, sin necesidad de hacer alarde. Es la oposición entre Urano y Venus, el que podía de pronto hacer que todo se ponga en calma.

Quizá algunas personas podrían molestarse de pronto, posiblemente porque has tomado decisiones instantáneas, que harían que todo se pusiera de cabeza. Sin embargo, no todo es tan radical como parece. Tienes a la Luna menguante que se llevaría todo lo que no necesites.