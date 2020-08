Horóscopo del 3 de agosto | Cree en tus sueños e instintos

Con base en la influencia Lunar, el signo y la carta del día, este día pronostica la oportunidad de creer en el instinto, los sueños, es momento de reflexión, pero también de abrazar con fuerza los propósitos aplazados, simboliza la reconstrucción y el nuevo comienzo, es un buen día para tomar decisiones en aspectos personales y de relaciones de pareja, familia y amigos.



SIGNOS DE TIERRA

(TAURO, VIRGO, CAPRICORNIO)

El pronóstico para los signos de Tierra en este día, es satisfactorio desde varios aspectos, principalmente en el emocional, La Luna y el signo regente de Acuario, conecta con el lado más sensible para ustedes, atrayendo oportunidades de cambio para tu su beneficio, cabe destacar, que la reflexión sobre pareja, proyectos y dinero, que se había detenido, se abre con gran augurio para retomarlos en prosperidad.

AMOR

Hay mucha sensibilidad alrededor de los signos de Tierra, probablemente, pienses que el tema de pareja no ha sido favorable en los últimos días, tengas o no pareja en este momento, el presente día te llenará de motivación y tranquilidad, si cuentas con pareja, es momento de escuchar antes de actuar, opina cuando sea necesario, no siempre pondrás tu palabra primero, pero intenta en la medida de lo posible hacer suceder las cosas desde la empatía.



SALUD

Siéntete con nuevos bríos al momento de conectarte con la Luna Llena que hoy te favorece, puedes desde tu instinto, pedir que su llegada, libere todas y cada una de las malas energías que se han conectado con tus emociones, haciendo que tu salud se vea favorecida si así lo deseas, el presente día, te ayudará a enfocarte en mantener tu alimentación balanceada, a pesar de que te cueste trabajo disciplinarte, es un buen día para consumir semillas, fibras y potasio.

DINERO

La administración del Dinero hoy, más que nunca, te abrirá las puertas del mañana, significa que la conexión con la permanencia de la Luna Llena en Acuario, te proporcionará la claridad para invertir tus finanzas en buenos negocios, proyectos e inversiones, eres capaz de hacer que tu dinero crezca, por tal motivo el presente día se llenará de satisfacción para ti, al recibir una buena noticia para que logres objetivos que quedaron en el pasado, motivándote a crear nuevas expectativas con ellos.

TRABAJO

Constantemente eres una persona dedicada a proveer, ser jefe (a) de familia, procurar una casa y lo que implique en ella, por tal motivo el presente día te brindará nuevas ideas que aportan a tu trabajo para que lo mantengas a la alza o bien para que tomes las mejores decisiones de cambio si no sientes que te encuentras en el lugar adecuado. Es momento de tomar decisiones tajantes, si consideras que a pesar de la situación que te rodea, debes cambiar, no lo dudes, atrévete pues el día es propicio para buscar nuevos horizontes que te generen crecimiento y seguridad en los nuevos pasos laborales.

SIGNOS DE FUEGO

(ARIES, LEO, SAGITARIO)

Debido a la influencia emocional del conjunto entre la Luna, la energía de la carta regente, hoy puede ser un extraordinario momento para tomar las mejores decisiones que traerán fertilidad para los signos de fuego, en distintos aspectos, principalmente en el amoroso, es momento de calma para tomar decisiones fundamentales pero determinantes que marcaran el resto del mes.

AMOR

La pareja que se mantiene durante este día, recibirá buenas noticias sobre todo si estás esperando iniciar una familia, es probable que si tus deseos sobre un embarazo, no habían tenido respuesta, en este día llegan como una excelente noticia haciendo que se abran los caminos en conjunto con quien convives. Pero si no cuentas con pareja, también recibes buenas noticias sobre todo de una persona que te valora, respeta y quiere, que si bien no habías notado, hoy se convierte en tu motivador para sentir que el amor puede llegar a tu puerta nuevamente.



SALUD

Después de una extensa jornada de tensión física, hoy es una oportunidad nítida para relajarte y liberar todas y cada una de las ideas que te mantenían en preocupación, principalmente una persona cercana te contará, alguna experiencia relacionada con lo que vives hoy, para ayudarse mutuamente, mantente en atención constante sobre lo que generalmente no prestas tiempo, la Luna te favorece y la sacerdotisa te protege, conforme haces peticiones certeras para encontrar el equilibrio físico, energético y espiritual.

DINERO

El día es propicio para detenerte y no realizar compras innecesarias, probablemente tengas la oportunidad de recibir un dinero extra a pesar de que sentías que la economía no estaba fluyendo satisfactoriamente. Este es un buen día para mejorar tu salud económica y hacer que el dinero rinda lo suficiente, de tal manera que puedas más adelante utilizarlo para algunos propósitos detenidos debido a tus preocupaciones.

TRABAJO

Siempre es importante tomar en cuenta tus sueños, proyectos y pensamientos sobre el crecimiento laboral, probablemente te has sentido insatisfecho, pero este día se torna diferente, comienzas con cambios fundamentales, asegúrate de abrir los ojos, invertir tus labore en un lugar que cumpla tus expectativas, hoy más que nunca, se abrirán las puertas hacia el crecimiento profesional si así lo decides.



SIGNOS DE AIRE

(GÉMINIS, LIBRA, ACUARIO)

Acuario se encuentra en equilibrio con la Luna llena y principalmente para ti, habran aspectos favorables, inesperados pero interesantes, precisamente la palabra “sorpresa” define el presente día, aprovéchalo al máximo pues has tenido que pasar algunas tormentas que provienen de situaciones que no puedes controlar.

AMOR

Día propicio para realizar acuerdos en pareja, a pesar de que todo se pone a tu favor, debes sostener tus planteamientos, sobre todo aquellos que propicien el equilibrio, para aquellas personas que estén pasando por procesos de divorcio, es un día adecuado en el que ambas partes pueden encontrar la negociación adecuada. Si no cuentas con pareja, es la mejor manera de sentirte en libertad, no busques donde no debes, específicamente en este día, las cosas mejoraran principalmente si haces una reconstrucción de lo que quieres para ti mismo.



SALUD

La energía Lunar esta de tu lado, sobre todo si tienes padecimientos de huesos, espalda o articulaciones, aun cuando no los tengas, puedes mantener tu salud, si este día haces una petición elevada, concentrándote en hacer que tu salud permanezca y puedas sentirte en plenitud, evita hoy ingerir carnes rojas, no para siempre, pero al menos en este día, pues te liberará de malestares posteriores.

DINERO

Es una realidad que el dinero no crece en árboles, pero para ti en este día, podría estar cerca de una maceta, lo anterior significa que a pesar de que sentías que podías generar dinero en gran cantidad, sobre todo bajo un proyecto que prometía grandes ganancias. Hoy se te presenta un nuevo camino para poder invertir en algo diferente que paulatinamente te llenará de satisfacción, sin importar que debas invertir más tiempo, es necesario que pongas a trabajar tu paciencia para lograrlo.

TRABAJO

Las bendiciones vienen a través del trabajo, proyectos o contrataciones, se observa una energía positiva que te ayudará a mejorar tus bienes materiales, principalmente los de movilidad, es decir que tu trabajo probablemente te ayudará a que cambies de automóvil o que puedas realizar la compra que tanto esperaste desde hace tiempo. La energía de la Luna y la carta regente, propician que confíes en las nuevas decisiones que aparecerán hoy, cuenta con la tranquilidad de que sin temor a equivocarte, cumplirás tus objetivos en menos tiempo de lo que pensabas.

SIGNOS DE AGUA

(CÁNCER, ESCORPIÓN, PISCIS)

Fluidez, es la palabra principal para este día, dirigida a ti que perteneces a los signos de agua, tomando en cuenta que hay una conexión especial con la energía Lunar, te veo favorecido(a), quizá pienses que habrá dificultades y temores en tu camino que no son prósperas para continuar con tus planes y proyectos, pero la realidad es que es todo lo contrario, es un día lleno de plenitud, dependiendo de la perspectiva con la que lo mires.

AMOR

Pareciera que las corrientes de agua, se mantienen en calma cuando se habla de amor para ti, se observa, que con determinación, has intentado cerrar aspectos amorosos debido a la experiencia constante de desamor, pero este día, es determinante para que encuentres internamente una nueva oportunidad de aventurarte, de hacer que tu relación actual o concluya por ti bienestar, o crezca. Ten la seguridad y confianza que a pesar de lo que sientas, tu instinto es infalible al momento de defender lo que sientes, a pesar de no contar con una pareja en la actualidad, es un buen día, pues volverás a creer en el amor.

SALUD

Parece que tu salud se encuentra en un campo minado constantemente, has descuidado el equilibrio de tu energía corporal, recupérate a través de la depuración del agua. Es un día propicio donde el agua, la luna y la carta regente, te brindan la energía suficiente para sentirte en plenitud, comienza por respirar, sanar tus emociones a través de ondas vibratorias de música, sentirás que la relajación llega a tu cuerpo y que tu energía se restablece sin siquiera pensarlo.

DINERO

Te ha costado mantener tu dinero en quietud, generalmente mientras más recibes, más te deslindas de el en prontitud, es una energía que debe modificarse. El día se presta para mejorar tu economía si inviertes antes de gastar, probablemente estarás en un punto importante que determinará el resto del año, sobre todo si eres capaz de controlar tu ansiedad sobre el descontrol de tu dinero, comienza por fijar hoy una meta, pronto te darás cuenta que los resultados que hoy la Luna Llena te propicia, serán recompensas para nuevas iniciativas económicas.

TRABAJO

Permite que la energía de la carta y el signo regente del día, se conviertan en la oportunidad que siempre deseaste para lograr tus objetivos laborales. Es indispensable que tomes un descanso mental, que pienses con determinación hacia donde quieres girar, hoy es el día propicio para hacerlo, debes ser constante sobre las actividades que te brindan la satisfacción laboral diaria, fomentada por tu creatividad, principalmente la que te lleva a tener pensamientos libres de sentirte en insatisfacción, aprovechando la conjunción de los astros y el tarot.





