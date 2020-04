Horóscopo del 3 de abril | Aumenta la susceptibilidad

Durante estos días no te dejes impresionar por los comentarios de personas hipocondríacas llenas de problemas personales y frustraciones que están viendo enfermedades en todas partes porque sus negatividades son contagiosas y te causarían desasosiego.

Tal vez te levantes más tarde que otros días y esta situación podría defraudarte pues estaría echando a perder tu plan de salud para hoy viernes. No te dejes llevar por esas contrariedades. Tómalas como un desafío a tu voluntad y entereza.

No te desanimes pues lo que sucede conviene y esa posición esperada está a punto de caer en tus manos, solo ten tu dosis de paciencia y verás lo bien que las cosas se van desarrollando a medida que pasen los días y recuperemos el ritmo de vida normal.

No obstante, te costará un poco de trabajo lograr que te paguen un dinero que has prestado, pero no te des por vencido e insiste. Tu tenacidad te ayudará a recuperar tus fondos y salir bien de una cuestión que te tiene preocupado. Estás en el trimestre de la apertura emocional y como tal debes verlo.