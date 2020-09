Horóscopo del 29 de septiembre - Inicia el camino a la prosperidad

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

Fase Lunar: Creciente

Iluminación: 96%

Signo de influencia: Piscis.

Carta del Tarot: el Loco de frente.

PRONÓSTICO DEL DÍA

Será un día lleno de regocijo, pues la Luna en crecimiento y el regimiento de Piscis, indican que darán paso a que la energía de la carta regente, abra tus pasos hacia la prosperidad. Es un muy buen día para invertir en bienes materiales, tómate tu tiempo para pensar, las mejores opciones para realizarlo. No te enganches en asuntos emocionales que no valen la pena, si consideras que una personas sin importar el tiempo de conocerlo, debe alejarse de tu vida, no lo detengas.

Mercurio entra en Escorpión, tus palabras podrían meterte en problemas Cargando galería



SIGNOS DE TIERRA (Tauro, Virgo, Capricornio)

Pronóstico del día: sentirás por un momento que la carta regente hará resonancia en tu persona, pues indica que te sentirás lleno de hiperactividad, queriendo hacer muchas cosas a la vez. A pesar de que no se duda que eres capaz de hacerlo, comienza por convencerte a ti mismo que tienes esas cualidades, para que nadie te detenga.

Energía general: dormirás mucho más tranquilo después de recibir una buena noticia que concluye un trámite, firma o documento importante para ti. Es valioso que agradezcas con constancia todo lo que tienes, de pronto no te detienes a hacerlo, pero te ayudará a sentir que tu energía se renueva.

Estás a oídos de diversas personas que constantemente se preguntan, cómo logras el éxito tan pronto. Incluso te levantarán falsos. Algunos curiosos llenos de frustraciones, pensarán que estás en un momento de malos pasos y no de bendiciones. Si olvidas estos tragos amargos, seguirás avanzando como hasta ahora.

Elevarás tu energía para que tu economía despegue y se vea que va viento en popa. Surgen propuestas inesperadas, pues te has encontrado en bienestar hasta ahora. Si bien no hay necesidad para que cambies de trabajo, ve en lo que te sucede como una oportunidad para sentirte pleno. Es difícil estabilizarse económicamente en momentos como el presente. Por ello valora con más fortaleza la fortuna que tienes.





Qué dice la taza de café según tu signo zodiacal Cargando galería



SIGNOS DE FUEGO (Aries, Leo, Sagitario)

Pronóstico del día: comprendes que la regencia de Piscis, hará que comiences el día con un extraordinario momento. Recibes un detalle por medio de alguien que no es tan amoroso y eso te llena de satisfacción. A pesar de que no debes generar expectativas sobre lo que haces con los demás, siempre será bueno recibir, pues será más valorado.

Energía general: en general es un día lleno de emociones, has pasado por un tiempo la crisis con altibajos que te mantienen en inseguridades. Ahora será el mejor momento para ponerte en orden, pues todo se pone a tu favor con base en la energía del día.

Has contemplado cambios drásticos sobre tu persona y eso es realmente una muy buena idea, pues te llenas de motivaciones de nuevo. Pasarás por algunas críticas extrañas, que provienen de personas inusuales, no te preocupes por ello, es parte de tu aprendizaje. Los límites son tu dolor de cabeza, por eso es importante experimentar estos eventos y no recaer.

Has sentido que no sabes con exactitud, cuando es que la prosperidad como tal regresa. Si bien no tienes todo, te mantienes bajo las actividades laborales que te han sostenido. La fortuna no siempre es visible y tangible, se encuentra a veces frente a ti, pero debes ser tu quien la perciba. Enfócate en generar pensamientos que te ayuden a evitarte problemas financieros futuros.

29 de septiembre - Ritual, a base de coco, para atraer la suerte



SIGNOS DE AIRE (Géminis, Libra, Acuario)

Pronóstico del día: la carta regente del Loco es la que hace mella en tu energía, en un día como el presente te sientes lleno de impaciencia. Te ha costado mucho trabajo sentar cabeza, pues a veces quieres seguir haciendo lo mismo que cuando adolescente y te llevas sorpresas fuertes. Dejarás de poner inconvenientes a tu edad, pues es lo que con seguridad te ha llenado de sabiduría.

Energía general: observas de la mejor manera, que las oportunidades que vienen para ti, serán importantes pero no relevantes. Quiere decir que existen una serie de propuestas que no son tan compatibles con los deseos que tienes para invertir en un negocio. Ahora serás mucho más inteligente al momento de decir que sí, pues experiencias previas de decepción, te incitan a la decepción.

Comienzas a plantearte nuevas expectativas sobre lo que quieres hacer en tu vida, a partir de este momento y hacia adelante. Te has sentido cansado con frecuencia, desconoces incluso si tiene que ver con hacer lo mismo día con día, pues te ha generado cansancio. Por ello te enfocas en esos nuevos planes, haciendo que tu mente se libere de inseguridades.

Las personas que se encuentran a tu alrededor, desconocen en sí, todo lo que has tenido que vivir para sentirte en calma. Ahora es tu momento y la hora de sentir que viene la prosperidad en camino, a pesar de que no tengas la certeza de cómo llegará. Te enfocarás en nuevos retos sin importar lo que conlleve y seguro verás el éxito en ellos en breve.



SIGNOS DE AGUA (Cáncer, Escorpión, Piscis)

Pronóstico del día: procura ser una persona más consecuente, últimamente te has sentido como si el mundo estuviera en tu contra. Eso es precisamente de lo que habla la energía lunar respecto a ti, pues su influencia es obvia y no te sientes en equilibrio por ello. Ahora encuentras en la plática de amigos, el desahogo necesario para vaciarte y continuar de nuevo.

Energía general: que no te asombre si hay ingratitud por parte de personas que considerabas confiables, recibiste una decepción reciente que te hace dudar si permanecerás cerca de quien lo provocó. Está por demás decir, que si recibiste un revés, debes poner límites cuanto antes si quieres ser fiel a ti mismo.

Ahora encuentras en las redes, un canal o una persona, que te guía como gurú. Te gustan las cosas extraordinarias o fuera de lo común y más si se trata de misterio. En ello logras sentir pasión y motivación, por investigar lo que te rodea, haciendo que te mantengas con buena energía para aplicarlo a tu vida.

La fortuna persistirá hacia ti, a pesar de que sientas que no siempre brillas, te cuesta trabajo reconocer que eres una persona que tienes talento, por ello no lo aprovechas. Pero cuando encuentras que te favorecen, entonces te enfocas de manera ágil a llevarlos a cabo atrayendo la fortuna.