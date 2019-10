Horóscopo del 29 de octubre | Es tiempo ideal de salir a buscar a tu pareja ideal

Si eres nativo del elemento tierra, o sea, eres de Tauro, Virgo o Capricornio, se avecina una etapa feliz en la que el amor ocupará el centro de tu vida, habrá de todo. Aplícate diligentemente a tu trabajo y deja a un lado las improvisaciones. Aunque tengas mucha experiencia y conocimientos en tus tareas cotidianas no actúes irresponsablemente para salir del paso porque podrías cometer errores graves. Si no derrochas y mantienes un buen control en tu economía no incurrirás en pérdidas de dinero, pero recuerda que durante este ciclo estás algo imprudente y podrías estar comprando cosas inútiles o gastando con personas aprovechadoras. En el amor te espera un fin de mes “mandado a hacer”.

Si eres nativo del elemento aire, o sea, eres de Géminis, Libra o Acuario, no escuches los comentarios negativos que tienen su origen en la envidia y el despecho y vive tu vida. El amor te sonríe y debes disfrutarlo a plenitud Ahora es el momento para solicitar un préstamo bancario o pedir una aprobación de crédito. Los resultados que obtendrás serán prometedores y positivos. Un poco de paciencia no viene nada mal. Haz tus planes hoy. Aplica este entusiasmo en algo positivo y verás cómo se traduce en dinero y mejoras laborales, pero cuidado si exageras en el amor porque darías la impresión de ser altanero, muy orgulloso o prepotente.



Finalmente, si eres nativo del elemento agua, es decir eres Cáncer, Escorpión o Piscis, no tomes ninguna decisión en momentos de gran alegría, o tristeza, porque después las lamentarías. Vive con menos preocupaciones y más confianza en tus posibilidades. Las oportunidades se presentarán de manera poco usual. Mantén una actitud receptiva y tus ingresos aumentarán. No te guíes por suposiciones y si vas a entrar en aclaraciones sentimentales con tu pareja piensa antes de hablar. Muchas veces cometemos errores de juicio por dejarnos llevar por un impulso y luego nos percatamos del trastorno causado. En estos últimos días de octubre profundiza en tu espacio y no confundas la soledad con la meditación. Si te sientes bien como estás no busques compañía a menos que la necesites.