Horóscopo del 29 de noviembre | Se abre nuestra mente a algo nuevo

Este día se combina la intuición con el sentido práctico en una onda que se extiende por todo el horóscopo y todos los signos. Estás muy intuitivo y eso es formidable ya que te ayudará a delimitar muy bien los terrenos, separar la verdad de la mentira, lo que te conviene, de lo que te perjudica. No hay obstáculos insalvables para una voluntad como la que hoy se está fortaleciendo en nuestras vidas con el tránsito lunar por el elemento tierra, sigue como vas, y tendrás éxito.

Si eres nativo de un signo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, el engaño es algo que no toleras, pero antes de terminar bruscamente una relación pensando que has sido traicionado, reflexiona y medita bien si no estás exagerando situaciones y si existe la posibilidad de llegar a un acuerdo.