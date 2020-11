Horóscopo del 29 de noviembre | Toma un buen descanso

Cambio de Tauro a Géminis, momentos fuertes, hay que afianzarse para no sentir los estragos del tránsito de los signos, podrían tener algunos encuentros ásperos que no son necesarios en tu vida.

Tauro se encuentra en tránsito a Géminis, es un día agitado, pero no por ello negativo. Consigue lo mejor de ti, haciendo que tu manera de desenvolverte en el mundo hoy, te ayude a avanzar en algunos proyectos que has tenido en mente.

Podría ser un momento en el que suspendas todo aquello que ya no se mueva ni para atrás ni adelante. Quiere decir que por muchas razones, el seguir en un mismo camino que no tiene dirección ni rumbo, estaría centrándote en uno nuevo, que a pesar de la incertidumbre, tendría buen aspecto.

Hay momentos complicados, pero no por eso dejaría de existir la suerte. Quiere decir, que a pesar de que en algunas ocasiones no sientes la buena regencia de los números del día, hoy sin duda el ocho, te cambiaría la manera de ver las cosas, financiera y económicamente hablando.

Podría ser que hoy admires a una persona que haga lo que tu no te has atrevido, no porque no tengas el talento de dicha persona, sino porque no has confiado en todo lo que tienes como buenos elementos en tu vida.