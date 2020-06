Horóscopo del 29 de junio | Te deshaces de las ataduras

El triángulo siempre ha sido un símbolo muy importante dentro de las llamadas “ciencias ocultas”, y dentro de la astrología indica aspectos muy auspiciosos y positivos, pues no importa cómo sea, ni de qué tamaño o figura siempre tendremos la suma de sus ángulos internos con el mismo valor y esta belleza geométrica la vemos manifestada en cada elemento zodiacal como apreciamos a continuación.

Si eres nativo del elemento fuego , o sea, Aries, Leo o Sagitario, los fondos que necesitas para esa idea comercial están a punto de llegar. ¿Pensabas que el amor era imposible en tu vida? Afortunadamente no es así y hoy te sientes en pleno control de tu relación sentimental.

Si eres nativo de un signo telúrico, o sea, de tierra , Tauro, Virgo o Capricornio, no hay sueños imposibles que no se puedan realizar, y tu actitud optimista ante la vida logrará que las cosas más increíbles se conviertan en realidad. Apóyate en tu experiencia y lograrás maravillas. Sigue tus corazonadas, tus inspiraciones y presentimientos.

No te impacientes si algo no sale como deseas ya que dentro de pocos días verás resultados y habrá inclusive hasta proposiciones de boda o noviazgo, ni tampoco te desalientes pues poco a poco las aguas irán recuperando su nivel y verás que tus esfuerzos no han sido en vano. Te espera una nueva posición laboral, mejor remunerada y en un lugar más agradable.