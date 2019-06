Horóscopo del 29 de junio | Se activa la comunicación

Es posible que este fin de semana surjan situaciones algo confusas. ¡No te adelantes hoy a ningún acontecimiento! Las nuevas circunstancias que se presentan en tu vida requieren una dosis extra de paciencia, y si la aplicas verás como consigues lo que te has propuesto y terminas felizmente un proyecto económico.

Este sábado se pone a prueba tu capacidad de análisis y tu inteligencia y control pues te enterarás de cosas que no te gustan nada, y sin embargo, sabrás cómo responder bien sin involucrarte sentimentalmente en cuestiones problemáticas que te afecten.

En el caso de los nativos del elemento aire, Géminis, Libra o Acuario, aunque no te esté llegando el dinero esperado ya vislumbras señales que sugieren un aumento de tu poder adquisitivo y tu liquidez económica. Inclusive hay un toque feliz en el azar y una sorpresa agradable como resultado de un negocio. No dejes que las ideas derrotistas te envuelvan porque no te conviene. Lo más importante es que actúes siguiendo tus principios. Las ideas que te llegan ponlas a funcionar y tu pareja se sentirá orgullosa de ti.