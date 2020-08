Horóscopo del 29 de agosto | Atraes todo lo bueno hacia ti

SIGNOS DE TIERRA (Tauro, Virgo, Capricornio) Pronóstico del día : para ti como signo de tierra, la luminosidad de la luna y la carta presente indica un cambio, sin lugar a dudas. No te asombres si de pronto personas que te hablaban bien, se alejan de ti, es por tu ascendencia y crecimiento hacia la nueva energía.

SIGNOS DE FUEGO (Aries, Leo, Sagitario) Pronóstico del día : todo aquello que considerabas difícil de hacer, se vuelve algo más sencillo. Te sientes iluminado, no sólo simbólicamente, sino porque las ideas que estaban estancadas comienzan a fluir de nuevo.

Energía general: dentro de esas ideas que están fluyendo, probablemente vas a tomar tajantemente la decisión de alejarte de algo de lo que no estabas completamente seguro. Lo habías hecho precisamente para mantener tu economía, pero en un día como el presente eliges algo mejor para ti.

Te encuentras en un momento de descanso mental, tu economía a pesar de todo ha fluido. No inviertas demasiados pensamientos en cosas que se estanquen. La llamada de un amigo con experiencia en finanzas, podría hacer que te sientas más seguro con tu fortuna.

SIGNOS DE AIRE (Géminis, Libra, Acuario) Pronóstico del día : probablemente tomes en cuenta una propuesta del pasado que no te había hecho sentir en plenitud. El tránsito de los signos y la carta a tu favor, indican que será buena decisión. Es un buen día, la luminosidad lunar lo indica.

Energía general: tratarás de ser más amable con las personas que antes han sido amables contigo. Probablemente por tus propias frustraciones o energías bajas, no habías tenido la oportunidad de sentirte pleno y te había costado relacionarte con otros.

Afortunadamente no existen elementos físicos que indiquen que tú puedes estar teniendo síntomas de alguna situación delicada. No por eso es menos importante que restes atención a tu salud. Trata de evitar lácteos, sobre todo el yogurt.

Tú pondrás a una persona que consideras importante un buen proyecto. Pero debes de tener cuidado. Esta persona es lo suficientemente inteligente para no darte incluso el lugar que mereces en determinado momento. Realmente piensa si tú fortuna podría crecer con alguien con esas características.

SIGNOS DE AGUA (Cáncer, Escorpión, Piscis) Pronóstico del día : surgen personas que comentan cosas como el extrañarte en redes sociales. Principalmente porque la luna te está haciendo atrayente a los demás. Recuerda que quien no estuvo en tus batallas, para que lo quieres en tus victorias.

No te molestes si alguna persona crítica alguna situación física que está observando en ti. Si no quieres tomar el consejo, date la media vuelta. No enfrentes a alguien, pues solo eres el reflejo de lo que le está pasando en esa persona.