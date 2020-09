Horóscopo del 28 de septiembre | Todo se vuelve más positivo

SIGNOS DE AIRE (Géminis, Libra, Acuario) Pronóstico del día : precisamente sentirás que habrá algunos rivales que no puedes vencer como quisieras. Es un muy buen momento para hacer que tus cualidades pueden relucir para abrirte oportunidades variadas en la vida. No recurras a lo inmediato sin meditarlo y saber que es lo mejor para ti. Si tienes dudas sobre cómo mejorar tus decisiones, comienza por dejar de pensar para poder actuar.

Energía general: comprenderás que a pesar de que las personas sean negativas contigo, no puedes detener tu mundo. La transición de los signos te mueve de lugares en los que ya no perteneces a pesar de que no lo comprendas en su momento. Intenta ser más flexible con lo que necesitas hoy para no retrasar lo que vendrá en un futuro para ti.