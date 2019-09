Horóscopo del 28 de septiembre | Novilunio: tiempo de inicios

Un sueño te hará recordar un amor del pasado. Ábrete a la vida, y no te niegues a ti mismo la posibilidad de ser feliz y revivir nuevamente un amor si lo que hubo continúa gravitando en tu subconsciente.

Si tu signo es del elemento fuego , o sea, los nativos de Aries, Leo y Sagitario Te sientes lleno de energía vital y acometes con éxito trabajos difíciles en este día. No obstante, pueden surgir contratiempos a mitad de tu jornada laboral y volverte algo desanimado en ese aspecto. No te abatas, todo pasará felizmente, tampoco te embarques en compras mayores, pero por otra parte investiga el mercado.

En vez de ejecutar debes planificar todo cuidadosamente pues lo que ahora determines será provechoso en el futuro próximo y en pocos días te dará dinero efectivo. No te excedas a la hora de criticar a nadie particularmente si se trata de un compañero de trabajo o un pariente que viva contigo porque estás con un tono demasiado impetuoso.

No sería mala idea explorar esta posibilidad y vivir la aventura que te está regalando la vida. Vas a salir muy bien de un lío amoroso y un triángulo sentimental, pero mucho cuidado porque una persona comprometida te está dando vueltas y si no descubres sus intenciones reales podrías involucrarte en algo que te dañaría emocionalmente a corto y largo plazo.

Se abre una nueva página en el libro del amor y no debes darte por vencido en ningún momento, no importa lo que haya ocurrido. Encuentras palabras para manifestar tus sentimientos y no quedarte callado frente a quien puede representar la posibilidad de una relación bonita, alguien que conociste recientemente y te inspira en el amor.