Horóscopo del 28 de octubre | Repara tus errores

SIGNOS DE FUEGO (Aries, Leo, Sagitario) Pronóstico del día : algunas personas propagan información sin detenerse a pensar si es certera o no, a pesar de recibir críticas, pueden afirmar con certeza que aún, cuando no tengan argumentos, su fe y su palabra son más valiosas que nada.

Energía general: cuando menos lo has esperado, has resuelto de manera correcta, asegúrate de seguir los mismos pasos sin importar lo que suceda.

Proponte afianzarte de la regencia del número seis que se lleva todo lo malo a pesar de que estés en una mala racha. Si por una razón has dado de más y sientes que no ha regresado. En prontitud estaría por multiplicado en tu economía de la manera que menos pensaste.

Mercurio de pronto no es tan malo como parece, el problema es cuando se combina con una cuadratura, en este caso entre Marte y Júpiter, que mueven los sentimientos más profundos de cualquiera, seas flexible o no. Para ello tendrías un aliado que sin duda esté de tu lado para mejorar tu día.

El número seis aparecerá hoy para brindarte libertad financiera, quiere decir que estarías haciendo algunos movimientos bancarios favorables. Si tienes personas de confianza cerca, probablemente se sientan mal al no tomarlos en cuenta por las decisiones que has tomado. Sin embargo la acción resultaría más beneficiosa para ti de lo que esperas.

Energía general: las habladurías son mucho más consistentes de pronto, sobre todo porque últimamente has dado de que hablar, posiblemente tu brillo les moleste a quienes no tienen la capacidad de dedicarse a su propia vida. Es lo que la energía de una cuadratura tiene, pues su aspecto no es tan armonioso de pronto. No todo es malo por supuesto, las cosas estarían mejor al finalizar el día.