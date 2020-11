Horóscopo del 28 de noviembre | Todavía no puedes empezar algo que querías

Buen día para recibir a la Luna en su iluminación creciente, posiblemente tengas que decir que no, a algo que querías comenzar. Sobre todo, porque existe una oposición entre la Luna y Venus, que tiende a poner las cosas en incertidumbre y un poco extrañas.

No podemos olvidar el número mágico del día, que en este caso se refiere al siete, que ya tiene fuerza por sí mismo, pero que podría tener un augurio beneficioso, sobre todo si quieres concluir un ciclo laboral.

Signos de Fuego (Aries, Leo, Sagitario) Pronóstico del día : inicias con grandes expectativas, aquellas que te harían sentir que tienes contigo, sobre todo, cuando emocionalmente no habrías podido encontrar el equilibrio. Es decir, que irán corriendo las horas y en su transcurso, todo tomaría calma con la Luna creciente en su influencia.

Es un día en el que la duda podría dominar y con ella, la energía de la oposición entre la Luna y Venus. Todo estaría relacionado con una persona que, del pasado, ha estado haciendo presencia en tu entorno y que posiblemente te sientas en energías poco compatible con ella. Al final del día, sabrías si llamarla para aclarar lo que no te deje en paz.

Comienza por no mantenerte en resistencia, el hecho de que no todos estén de acuerdo contigo, no significa que todo iría en malestar. Por ello es muy importante saber, que un día donde la oposición entre la Luna y Venus, influiría de una manera tajante hacia lo que pienses y hagas, en el transcurso del día.