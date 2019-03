Horóscopo del 28 de marzo | Acaba Mercurio retrógrado

La Luna está en Capricornio y la vibración de hoy es el siete, el número del conocimiento. La Luna está en la ase cuarto menguante y no hay ningún planeta retrógrado.

Si eres nativo del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario , te espera un fin de semana muy animado ya que estarás haciendo muchas cosas que ni siquiera habías planeado. Es posible que tus preocupaciones familiares y personales estén entrando en conflicto con tus intereses laborales. Dentro de poco tiempo tendrás que optar por una solución intermedia razonable para no verte envuelto en una situación embarazosa.

Si tu signo es del elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio, experimentarás una sensación de tranquilidad interior que será tu mejor aliado a la hora de compartir momentos de intimidad junto a una persona amada. No temas revelarle el lado más sensible de tu vida porque esto fortalecerá tu relación. Sé natural, y no te arrepentirás.